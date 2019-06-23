حققت كولومبيا فوزها الثالث في دور المجموعات بتغلبها على باراغواي 1-0 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية اليوم الأحد ضمن منافسات كوبا أميركا.

سجل هدف المباراة غوستافو غييار في الدقيقة 31.

وتلعب كولومبيا في ربع النهائي مع ثاني المجموعة الثالثة التي تحسم غداً، فيما خرجت باراغواي التي كانت تحتاج إلى الفوز لضمان العبور.

وتصدرت كولومبيا المجموعة برصيد 9 نقاط أمام الارجنتين الثانية بـ4 نقاط والتي تغلبت على قطر 2-0.

مباراة كولومبيا وباراغواي - التغطية الخاصة

90+7- نهاية المباراة دون أي جديد بفوز كولومبيا بهدف نظيف.

د75- سيطرة كولومبية مطلقة مقابل تراجع باراغواي وعجزها عن القيام بمبادرات هجومية خطرة.

د69- كولومبيا 1-0 باراغواي | تمريرة مذهلة من خاميس إلى لويس دياز الذي روض وسدد كرة طائرة صاروخية في الشباك احتسبها الحكم بداية ثم ألغاها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو حيث احتسب الحكم لمسة يد على دياز.

د66- خروج القائد راداميل فالكاو ودخول دوفان زاباتا من جانب كولومبيا، والقيادة يتسلمها خاميس.

د59- فرصة كولومبية خطرة عبر ادوين كاردونا من داخل المنطقة تصدى لها حارس المرمى ومن بعده الدفاع.

د58- دخول خاميس رودريغيز مكان خوان كوادرادو من جانب منتخب منتخب كولومبيا.

د55- لا جديد في اللقاء حيث ينحصر اللعب في وسط الميدان مع استحواذ أفضل من طرف كولومبيا.

د46- انطلاق الشوط الثاني

د45- نهاية الشوط الاوّل بتقدم مستحق لكولومبيا بهدف نظيف.

د31- كولومبيا 1-0 باراغواي | خطأ دفاعي من باراغواي تبادلت إثره كولومبيا الكرة ووصلت لغوستافو غييار الذي راوغ وسدد من داخل المنطقة كرة أرضية زاحفة مرت بين قدمي الحارس روبرتو فرنانديز.

د20- كولومبيا تعدل الأوضاع وتستحوذ بشكل أفضل على الكرة فيما تحوت باراغواي إلى الاعتماد على الكرات المرتدة.

د12- باراغواي الأكثر استحواذا على الكرة وهو أمر لم نشهده في لقاءيها السابقين في نية واضحى لتحقيق الفوز والعبور دون النظر إلى نتيجة لقاء الأرجنتين وقطر.

د2- أول فرصة لباراغواي اثر انفراد من درليس غونزاليز تألق معه الحارس الاحتياطي لكولومبيا ألفارو مونتيرو في التصدي.

د1- انطلاق المباراة

تشكيلة كولومبيا: ألفارو مونتيرو، سانتياغو ارتياس، كريستيان زاباتا، جون لوسومي، كريستيان بورخا، جيفرسون ليرما، غوستافو سيلار، لويس دياز، ادوين كاردونا، خوان كوادرادو، راداميل فالكاو.

يدرب منتخب كولومبيا كارلوس كيروش.

تشكيلة باراغواي: روبرتو فرنانديز، ايفان بيريس، غوستافو غوميز، جونيور ألونسو، سانتياغو ارزامنديا، ريشار سانشيز، رودريغو روخا، درليس غونزاليز، ميغيل الميرون، ماتياس روخا، أوسكار كاردوزو.

يدرب منتخب باراغواي ادواردو بيريزو.

تتابعون معنا هنا وقائع وأحداث مباراة كولومبيا وباراغواي بالفيدي لأهم أحداث اللقاء فور حصولها لحظة بلحظة بدءاً من الساعة العاشرة مساءً.