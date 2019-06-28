

وكانت المباراة انتهت في وقتها الأصلي على نتيجة التعادل السلبي.

على ملعب أرينا دي غريميو في مدينة بورتو أليغري، سيطر "السيليساو" على أغلب مجريات مواجهته أمام باراغواي بيد أنه افتقد للفاعلية الهجومية مما حكم على اللقاء بالاحتكام لركلات الترجيح.

وبذلك "ثأر" المنتخب البرازيلي من منافسه الباراغواياني الذي أذاقه من كأس الخسارة في آخر مواجهتين بينهما ضمن منافسات كوبا أميركا.

وكانت باراغواي قد أقصت البرازيل من ربع نهائي كوبا أميركا 2011 بفضل الركلات الترجيحية (2-0) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ثمّ أعادت الكرّة في ذات الدور لكن في نسخة 2015 بنفس الطريقة أي بركلات الترجيح (4-3) بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي للقاء.

تفاصيل المواجهة

ركلات الترجيح تبتسم للبرازيل (4-3) التي تبلغ نصف نهائي كوبا أميركا 2019 بشق الأنفس.

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لركلات الترجيح

الدقيقة 96: إيفرتون يهدر فرصة ثمينة للبرازيل

الدقيقة 90: تسديدة ويليان تنهال على القائم الأيمن للحارس فرنانديز !

الدقيقة 88: حارس باراغواي يستأسد مرة أخرى ويحرم البرازيل من افتتاح النتيجة

الدقيقة 74: فرصة ذهبية يهدرها غابريال جيسوس بعد أن فشل زميله كوتينيو في هز شباك باراغواي من تسديدة رأسية

الدقيقة 59: طرد مدافع باراغواي فابيان بالبوينا إثر عرقلة فيرمينو والعدول عن الإعلان عن ركلة جزاء للبرازيل من قبل حكم المباراة التشيلي روبرتو توبار بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو "VAR"

أول تغيير في اللقاء بدخول أليكس ساندرو بدلاً عن فيليبي لويس ربما في محاولة من مدرب البرازيل تيتي لإعطاء نفس جديد للفريق على المستوى الهجومي

انطلاق الشوط الثاني

خلاصة الشوط الأول: شهد الشوط الأول سيطرة ميدانية نسبية للبرازيل دون خطورة تذكر فيما اكتفت باراغواي بانتظار منافسها في مناطقها مع محاولات محتشمة لمغالطة الحارس أليسون.

كما اتسم الشوط الأول بالاندفاع البدني الكبير إذ بلغ عدد البطاقات الصفراء أربعة (3 لباراغواي وواحدة للبرازيل).

نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي بين المنتخب البرازيلي ونظيره الباراغواياني

الدقيقة 40: كوتينيو يهدّد مرمى روبرتو فرنانديز حارس باراغواي لكن الأخير كان في الموعد

الدقيقة 29: أول تهديد جدّي لمصلحة باراغواي من أقدام ديرليس غونزاليز بيد أن حارس السيليساو أليسون كان في الموعد وأنقذ الموقف

استحواذ برازيلي على الكرة دون خطورة مقابل انكماش دفاعي باراغواياني

انحصر اللعب في وسط الميدان مع كثرة الأخطاء في التمرير والاندفاع البدني

الدقيقة 4: أولى فرص المباراة من نصيب أصحاب الأرض من تسديدة قوية لفيرمينو

تشكيلة البرازيل

Se liga na escalação da #SeleçãoBrasileira para o jogo de daqui a pouco!



🇧🇷 x 🇵🇾 - 21h30 | #JogaBola #BRAxPAR pic.twitter.com/u8Kpn9hlFT — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 27, 2019

تشكيلة باراغواي



