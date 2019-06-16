متابعة - مازن الريس



اقتنص منتخب قطر نقطة غالية بتعادله مع باراغواي 2-2 يوم الأحد في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن مسابقة كوبا أميركا 2019 في البرازيل.

ومنح المخضرم كاردوزو منتخب باراغواي التقدم مع بداية اللقاء من ركلة جزاء (4) وحافظ عليه فريقه حتى نهاية الشوط الأول رغم أفضلية منتخب قطر الواضحة.

واستثمر منتخب باراغواي تأخر أبطال آسيا في الدخول بالأجواء مع بداية الشوط الثاني فأضاف البديل غوانزاليس هدف التعزيز من تسديدة قوية (56).

وانتفض منتخب قطر بفضل هدافه المعز علي الذي قلّص الفارق من تسديدة محكمة من حافة منطقة الجزاء (68) قبل أن يدرك بوعلام هدف التعادل (77) عقب استثماره تمريرة أكرم عفيف الذكية.

وتتصدر كولومبيا المجموعة بثلاث نقاط عقب فوزها على الأرجنتين 2-0.

مباراة قطر وباراغواي - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 وسط أداء حذر من الجانبين في آخر 10 دقائق.

77- هدف: قطر تدرك التعادل بفضل تسديدة بوعلام التي ارتطمت بالحارس وفشل روخاس في إبعادها .

68 - هدف: المعز علي يبصم على هدف تاريخي للعنابي في كوبا أميركا بتسديدة ذكية من خارج منطقة الجزاء.

56 - هدف: البديل غونزاليس يسجل الهدف الثاني من تسديدة محكمة.

52 - تقنية الفيديو تسعف منتخب قطر وتلغي الهدف الثاني لباراغواي الذي سجله كاردوزو والنتيجة تشير لتقدم المنتخب الأميركي الجنوبي بهدف دون رد.

45+1 - فيرنانديز حارس باراغواي أفضل لاعبي الشوط الأول بلا منازع بتصديه لتسديدة المعز علي من داخل منطقة الجزاء.

(43) صاروخية عبد الكريم حسن تبتعد سنتيمترات قليلة عن المرمى.

38 - حاتم اقترب كثيراً جداً من التعديل إلا أن تسديدته القوية ارتطمت بجسد الحارس فيرنانديز.

(37) باراغواي تواصل خطورتها وهذه المرة من تسديدة بيريز التي تصدى لها الشيب.

(35) بالبوينا يوجه كرة برأسه تعلو المرمى.

(26) مطالبة بركلة جزاء لبطل آسيا لكن الحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه طارق سلمان.

(24) سعد الشيب يتصدى لتسديدة بيريز من خارج منطقة الجزاء.

(20) منتخب قطر يحاول مجدداً والدفاع يحرم عبد العزيز حاتم من التعديل.

16 - (أخطر فرص المباراة) تأتي لصالح منتخب قطر عقب عرضية من عبد الكريم حسن لم يتمكن حسن الهيدوس من الوصول إليها في الوقت المناسب.

(12) دومينغير يسدد من مسافة بعيدة بجوار مرمى الشيب.

(6) عبد الكريم حسن يجرب حظه بتسديدة من بعيد تخطئ المرمى.

4 - هدف: كاردوزو يفتتح التسجيل لصالح منتخب باراغواي من ركلة جزاء.

(1) هفوة من سعد الشيب لكن دفاع قطر يتواجد في المكان المناسب.

انطلاق مباراة قطر وباراغواي.

التشكيلة الأساسية لمنتخب قطر

قائمة منتخبنا الوطني ضد منتخب الباراغواي في بطولة #كوبا_أمريكا

ونسأل الله التوفيق 🇶🇦 #CopaAmerica #QatarInBrazil2019 pic.twitter.com/ZsQnMbdqEB — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) June 16, 2019

التشكيلة الأساسية لمنتخب باراغواي