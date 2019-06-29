فراس بن أحمد
وضرب المنتخب البيروفي موعداً مع تشيلي في نصف نهائي كوبا أميركا.
|مباراة أوروغواي وبيرو - التفاصيل والأحداث
أوروغواي - بيرو | بيرو تصل إلى نصف النهائي بفوزها على أوروغواي بركلات الترجيح 5-4
أوروغواي: أضاع لويس سواريز الركلة الأولى في المقابل نجح كل من ادينسون كافاني وكريستيان ستواني ورودريغو بيتانكور ولوكاس توريرا في التسجيل.
بيرو: نجح كل من باولو غيريرو وراؤول رويدياز ويوشيمار يوتون ولويس ادفينكولا وإديسون فلوريس في التسجيل.
أوروغواي - بيرو | نهاية المباراة بالتعادل السلبي والمرور لركلات الترجيح
أوروغواي - بيرو | الحكم يحرم أوروغواي من ثلاثة أهداف في هذه المباراة بعد اقرره بوجود تسلل في مختلف الحالات!
دق 58 أوروغواي - بيرو | غودين أهدر فرصة ثمينة لتغيير النتيجة
دق 47 أوروغواي - بيرو | تصويبة دي أراسكايتا القوية من كرة ثابتة يردها حارس بيرو بيدرو غاييسي بصعوبة
أوروغواي - بيرو | عودة المباراة في شوطها الثاني
أوروغواي - بيرو | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
دق 37 أوروغواي - بيرو | كافاني يفشل في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده بعد انفراده بحارس بيرو
دق 27 أوروغواي - بيرو | رأسية نانديز فوق شباك بيرو
دق 24 أوروغواي - بيرو | كافاني يضيع فرصة هز الشباك بطريقة غريبة
دق 17 أوروغواي - بيرو | بداية هادئة لمباراة ربع نهائي كوبا أميركا، مواجهة دون فرص لحد الآن
أوروغواي - بيرو | بداية مباراة ربع نهائي كوبا أميركا - البرازيل 2019 في أرينا فونتي نوفا.
التشكيلة الأساسية للمنتخبين:
منتخب أوروغواي
منتخب بيرو