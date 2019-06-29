فراس بن أحمد

وضرب المنتخب البيروفي موعداً مع تشيلي في نصف نهائي كوبا أميركا.



مباراة أوروغواي وبيرو - التفاصيل والأحداث

أوروغواي - بيرو | بيرو تصل إلى نصف النهائي بفوزها على أوروغواي بركلات الترجيح 5-4

أوروغواي: أضاع لويس سواريز الركلة الأولى في المقابل نجح كل من ادينسون كافاني وكريستيان ستواني ورودريغو بيتانكور ولوكاس توريرا في التسجيل.

بيرو: نجح كل من باولو غيريرو وراؤول رويدياز ويوشيمار يوتون ولويس ادفينكولا وإديسون فلوريس في التسجيل.

أوروغواي - بيرو | نهاية المباراة بالتعادل السلبي والمرور لركلات الترجيح

أوروغواي - بيرو | الحكم يحرم أوروغواي من ثلاثة أهداف في هذه المباراة بعد اقرره بوجود تسلل في مختلف الحالات!

دق 58 أوروغواي - بيرو | غودين أهدر فرصة ثمينة لتغيير النتيجة

دق 47 أوروغواي - بيرو | تصويبة دي أراسكايتا القوية من كرة ثابتة يردها حارس بيرو بيدرو غاييسي بصعوبة

أوروغواي - بيرو | عودة المباراة في شوطها الثاني

أوروغواي - بيرو | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

دق 37 أوروغواي - بيرو | كافاني يفشل في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده بعد انفراده بحارس بيرو

دق 27 أوروغواي - بيرو | رأسية نانديز فوق شباك بيرو

دق 24 أوروغواي - بيرو | كافاني يضيع فرصة هز الشباك بطريقة غريبة

دق 17 أوروغواي - بيرو | بداية هادئة لمباراة ربع نهائي كوبا أميركا، مواجهة دون فرص لحد الآن

أوروغواي - بيرو | بداية مباراة ربع نهائي كوبا أميركا - البرازيل 2019 في أرينا فونتي نوفا.

التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

منتخب أوروغواي

#URUPER | 🇺🇾 Formación de @Uruguay para jugar ante @SeleccionPeru a partir de las 16 h en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/t2PYQUHCDP — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 29, 2019

منتخب بيرو