جدول مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة لجميع المباريات مع تحديث يومي ومستمر.
جدول مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة
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جدول مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة
|
المجموعة الأولى A
|
المباراة
|
التاريخ والتوقيت
|
القناة
|
البرازيل x بوليفيا
|
Max 3, 4
|
فنزويلا x بيرو
|
Max 3, 4
|
بوليفيا x بيرو
|
Max 3, 4
|
البرازيل x فنزويلا
|
Max 3, 4
|
بيرو x البرازيل
|
22 يونيو | 10.00 م
|
Max 3
|
بوليفيا x فنزويلا
|
22 يونيو | 10.00 م
|
Max 4
|
المجموعة الثانية B
|
الأرجنتين x كولومبيا
|
Max 3, 4
|
بارغواي x قطر
|
Max 3, 4
|
كولومبيا x قطر
|
Max 3, 4
|
الأرجنتين x باراغواي
|
Max 3, 4
|
قطر x الأرجنتين
|
23 يونيو | 10:00 م
|
Max 3
|
كولومبيا x بارغواي
|
23 يونيو | 10:00 م
|
Max 4
|
المجموعة الثالثة C
|
أوروغواي x الإكوادور
|
Max 3, 4
|
اليابان x تشيلي
|
Max 3, 4
|
أوروغواي x اليابان
|
Max 3
|
الإكوادور x تشيلي
|
22 يونيو | 2.00 ص
|
Max 3
|
تشيلي x أوروغواي
|
25 يونيو | 2.00 ص
|
Max 3
|
الإكوادور x اليابان
|
25 يونيو | 2.00 ص
|
Max 4
|
الدور الربع النهائي
|
(1st A x 3rd (B/C
|
28 يونيو | 3.30 ص
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2nd A x 2nd B
|
28 يونيو | 10.00 م
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1st B x 2nd C
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29 يونيو | 2.00 ص
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(1st C x 3rd (A/B
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29 يونيو | 10.00 م
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الدور النصف النهائي
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مباراة المركز الثالث
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المباراة النهائية
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*المباريات بتوقيت مكّة المكرّمة