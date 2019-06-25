انتهت مواجهة الإكوادور واليابان التي أقيمت في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة على وقع التعادل الإيجابي (1-1)، ليتأكد تأهل منتخب باراغواي إلى ربع نهائي البطولة بوصفة أحد أفضل منتخبين حصلا على المركز الثالث.

أقيمت المباراة فجر الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وافتتح التسجيل المنتخب الياباني عن طريق شويا ناكاجيما في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل أنخيل مينا للإكوادور في الدقيقة 35.

بذلك أصبح المنتخب الياباني في المركز الثالث برصيد نقطتين فيما أنهت الإكوادور مشاركتها في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

التعادل أقصى المنتخبين ومنح بطاقة التأهل لربع النهائي لمنتخب باراغواي الذي أنهى مبارياته في الدور الأول برصيد نقطتين في المجموعة الثانية وبأفضلية الأهداف عن الساموراي الياباني.



أبرز أحداث اللقاء

الدقيقة 77 - البديل أيرتون بريسيادو يسدد كرة أرضية زاحفة ذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة جداً من مرمى حارس المنتخب الياباني.

الدقيقة 68 - المنتخب الياباني كان على أعتاب إحراز الهدف الثاني، لاعب ريال مدريد كاستيا تاكيفوسا كوبو أهدى تمريرة رائعة إلى المهاجم البديل أياسي يويدا الذي كاد أن ينفرد بالمرمى إلا أنه تباطأ في تسديد الكرة ما منح الفرصة لمدافع الإكوادور للانقضاض على الكرة وإبعادها.

الدقيقة 60 - هدوء في مجريات اللقاء بسبب تحفظ المنتخبين الشديد وخوف كليهما من استقبال هدف يقضي على آماله بالتأهل إلى الدور التالي.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل بهدف لهدف .. حتى الآن المستفيد من هذه النتيجة هو منتخب باراغواي الذي سيتأهل إلى ربع النهائي في حالة تعادل الإكوادور واليابان.

الدقيقة 34 - الإثارة تتواصل وأنخيل مينا يدرك التعادل للمنتخب الإكوادوري الذي استغل كرة عائدة من الحارس كواشيما الذي تصدى لتسديدة رائعة من المدافع روبيرت أربوليدا فتهيأت لمينا الذي أودعها الشباك مباشرة محرزاً هدف بلاده الأول.

الدقيقة 22 - إينر فالنسيا نجم المنتخب الإكوادوري ومهاجمه يهدر فرصة محققة لإدراك التعادل.

الدقيقة 15 - المنتخب الياباني يأخذ زمام المبادرة ويتقدم بهدف مباغت عن طريق شويا ناكاجيما لاعب الدحيل القطري الذي استغل كرة عائدة من حارس المرمى الإكوادوري الكسندر دومينغيز فردها ناكاجيما مباشرة بلمسة واحدة مسجلاً هدفاً رائعاً تأكد حكم اللقاء في البداية عن طريق تقنية الـVAR من صحته قبل أن يحتسبه.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة