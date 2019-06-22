تأهل المنتخب التشيلي إلى ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2019 عقب فوزه على نظيره المنتخب الإكوادوري (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب أرينا فونتي نوفا في مدينة سلفادور فجر السبت "بتوقيت مكة المكرمة" ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في البطولة التي تستضيف أحداثها البرازيل حتى السابع من الشهر القادم.

افتتح التسجيل المنتخب التشيلي عن طريق لاعبه خوسيه فونزاليدا في الدقيقة الثامنة، ثم أدرك إينير فالنسيا التعادل للإكوادور في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 51 تقدم المنتخب التشيلي مرة أخرى بفضل لاعب مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز الذي أحرز أحد أجمل أهداف البطولة حتى الآن.

وكان حامل اللقب قد استهل مسيرته في البطولة بالتغلب على منتخب اليابان برباعية نظيفة الثلاثاء الماضي.

ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين، بينما ظل المنتخب الإكوادوري قابعاً في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

تشيلي والإكوادور - أحداث المباراة

الدقيقة 89: الأمور تزداد سوءاً على الإكوادور بعد أن أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه المدافع غابريل اتشيلير بسبب تدخله العنيف جداً على قلب منتخب التشيلي النابض أرتورو فيدال.

الدقيقة 75: هبوط حاد في أداء المنتخب الإكوادوري بعد استقبال شباكه للهدف الثاني، فيما يبدو منتخب تشيلي قريباً جداً من حسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة .

الدقيقة 64: منتخب تشيلي سيطر مجدداً على أحداث المباراة بفضل نشاطه الواضح في الجبهة اليمنى هجومياُ، وكاد الفريق أن يحرز الهدف الثالث عن طريق بولغار الذي سدد رأسية قوية متقنة إلا أن حارس الإكوادور أخرج الكرة بصعوبة منقذاً منتخب بلاده من استقبال هدف حسم النتيجة.

الدقيقة 51: أليكسيس سانشيز يضع المنتخب التشيلي في المقدمة مرة أخرى بعد تسجيلة أحد أجمل أهداف البطولة، تشارلز أرانغويز استلم الكرة من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية متقنة تخطت كل المدافعين ووصلت لسانشيز الخالي تماماً من الرقابة فبادرها مباشرة بيمناه معلناً ثاني أهداف منتخب بلاده.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لهدف: شوط مثير بدأه منتخب تشيلي بقوة إلا أنه تراجع بشكل غير مبرر بينما انتفض المنتخب الإكوادوري بعد مرور 15 دقيقة من أحداث المباراة مقدماً أفضل أداء له في البطولة حتى الآن.

الدقيقة 39: أخطر هجمات المنتخب الإكوادوري بعد إدراك التعادل، روماريو ابارا انفرد بالمرمى من الجانب الأيسر وانطلق بسرعته فتدخل حارس تشيلي أرياس بقوة معرقلاً ابارا ما دفع حكم اللقاء للعودة للـ"VAR" بعد وقت طويل جداً من المشاورة مع حكام الفيديو، وانتهت الحالة باحتساب ركلة حرة للإكوادور وإنذار حارس تشيلي.

الدقيقة 35: هدف التعادل للمنتخب الإكوادوري كان له مفعول السحر على الفريق الذي نشط هجومياً بشكل واضح معتمداً على التحركات المستمرة على الجانبين من ثنائي الهجوم روماريو ابارا وأنخيل مينا فيما واصل إينير فالنسيا مناوشاته المستمرة داخل منطقة جزاء تشيلي.

الدقيقة 26: إينير فالنسيا يحرز هدف التعادل للمنتخب الإكوادوري من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء إثر عرقلة حارس تشيلي أرياس للاعب الوسط جيجسون مينديز الذي انفرد به في أول ظهور هجومي للإكوادور.

الدقيقة 8: الهدف الأول للمنتخب التشيلي: انطلاقة نارية لحامل اللقب، حكم اللقاء الأرجنتيني باتريسيو هيرنان احتسب ركلة ركنية من الجهة اليمنى للمنتخب التشيلي، ارتبك دفاع المنتخب الإكوادوري في إبعادها فتهيأت أمام خوسيه فونزاليدا الذي سددها مباشرة سكنت الزاوية اليمنى الأرضية لحارس الإكوادور الكسندر دومينغيز معلنة أول أهداف المباراة.

الدقيقة الأولى: انطلاق المباراة

تشكيلة المنتخبين

تشكيلة تشيلي





لحراسة المرمى: غابريل أرياس



لخط الدفاع: ماوريسيو ايسلا - غاري ميدل - غويليرمو ماريبان - جان بوسيجور



لخط الوسط: تشارلز أرانغويز - إيريك بولغار - ارتورو فيدال



لخط الهجوم: خوسيه فونزاليدا - ادواردو فارغاس - اليكسيس سانشيز

تشكيلة الإكوادور





لحراسة المرمى: الكسندر دومينغيز



لخط الدفاع: كريستيان راميريز - روبيرت أربوليدا - غابريل اتشيلير - بيدرو بابلو فيلاسكو



لخط الوسط: كارلوس غرويزو - جيفرسون اورجويلا - جيجسون مينديز



للهجوم: روماريو ابارا - إينير فالنسيا - أنخيل مينا

