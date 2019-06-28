وكان الوقت الأصلي للمواجهة الحماسية قد انتهى على نتيجة التعادل السلبي.

تفاصيل المواجهة

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام لركلات الترجيح

لا جديد يذكر محاولات من الجهتين دون جدوى

الدقيقة 71: مرة أخرى هدف ملغي لتشيلي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "VAR"، هدف فيدال ألغي بسبب لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 53: فارغاس يهدّد مرمى كولومبيا من تسديدة قوية

الدقيقة 48: خاميس رودريغيز كاد يغالط حارس تشيلي أرياس من ركلة حرة مباشرة

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي بين كولومبيا وتشيلي

الدقيقة 40: فيدال يمرّ بجانب الهدف الافتتاحي في المباراة !

الدقيقة 35: فرصة جديدة لتشيلي لكن دون جدوى، تسديدة ماريبان الرأسية تمر فوق مرمى أوسبينا.

الاندفاع البدني سيّد الموقف والاحتكاكات البدنية القوية تطغى على مجريات بداية الشوط الأول

الدقيقة 16: هدف ملغى لتشيلي بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو "VAR"! (ألغي الهدف بداعي التسلّل).

الدقيقة 12: تشيلي تكشّر عن أنيابها ! أوسبينا ودفاع كولومبيا بالمرصاد لمحاولتي أرانغيز وفوينزاليدا

الدقيقة 5: أولى فرص المباراة لمصلحة كولومبيا، مارتينيز يسدّد بقوة ودفاع تشيلي يبعد الخطر ببراعة

الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا يعطي إشارة انطلاق موقعة ملعب "أرينا كورينثيانز"

تشكيلة كولومبيا

تشكيلة تشيلي