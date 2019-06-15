ووقف الـ"VAR" وحارس فنزويلا ويلكر فارينيز أمام محاولات بيرو في هز الشباك.
وفي ذات المجموعة، فاز منتخب البرازيل على بوليفيا 3-صفر.
|مباراة فنزويلا وبيرو - تفاصيل وأحداث المباراة
نهاية المباراة بالتعادل السلبي (0-0) .
77: فرص بالجملة لمنتخب بيرو الذي يعاني من قلة الحظ
63: الـ"VAR" يمنع بيرو من هدف آخر !
48: روندون حاول خداع حارس منتخب بيرو
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
22: روندون اقترب من افتتاح التسجيل لمنتخب فنزويلا
07: الحكم الكولومبي ويلمار رولدان يقر بعدم شرعية هدف كريستوفر غونزاليس لوجود تسلل
بداية مباراة فنزويلا وبيرو
التشكيلة الأساسية للمنتخبين: فنزويلا - بيرو