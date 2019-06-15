ووقف الـ"VAR" وحارس فنزويلا ويلكر فارينيز أمام محاولات بيرو في هز الشباك.

وفي ذات المجموعة، فاز منتخب البرازيل على بوليفيا 3-صفر.

مباراة فنزويلا وبيرو - تفاصيل وأحداث المباراة

نهاية المباراة بالتعادل السلبي (0-0) .

77: فرص بالجملة لمنتخب بيرو الذي يعاني من قلة الحظ

63: الـ"VAR" يمنع بيرو من هدف آخر !

48: روندون حاول خداع حارس منتخب بيرو

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

22: روندون اقترب من افتتاح التسجيل لمنتخب فنزويلا

07: الحكم الكولومبي ويلمار رولدان يقر بعدم شرعية هدف كريستوفر غونزاليس لوجود تسلل

بداية مباراة فنزويلا وبيرو

التشكيلة الأساسية للمنتخبين: فنزويلا - بيرو