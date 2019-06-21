وفاجأ المنتخب الياباني الذي يشارك بفريق شاب استعداداً لأولمبياد طوكيو نظيره الأوروغوياني المخضرم والذي كان يسعى لتحقيق فوز مريح والعبور إلى ربع النهائي بعد حصده ثلاث نقاط في مباراته الأولى (فاز على إكوادور برباعية) خصوصاً أن منتخب الساموراي أخفق في أول ظهور له في الجولة الأولى بسقوطه أمام تشيلي حاملة اللقب برباعية نظيفة.

ومنذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، لم تتوقف الإثارة إذ كثرت الفرص من الجانبين والتسديدات المتبادلة (29 تسديدة على المرمى لأوروغواي مقابل 12 لليابان) وقدم الفريقان أداءً عالياً جداً في مباراة هي دون شك الأجمل منذ انطلاق البطولة.

افتتح كوجي ميوشي باب التسجيل لليابان في الدقيقة 25 وأدرك لويس سواريز التعادل لأوروغواي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء, وفي الشوط الثاني منح ميوشي التقدم لليابان في الدقيقة 59 قبل أن يعادل خوسيه خيمينز النتيجة في الدقيقة 66.

وعزز منتخب أوروغواي رصيده بأربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة أمام تشيلي (3 نقاط) في حيت احتل منتخب الساموراي المركز الثالث برصيد نقطة أمام نظيره الإكوادوري من دون نقاط.

ويلعب غداً منتخبا إكوادور وتشيلي، وبحال فوز الأخير سيعبر قبل أوروغواي إلى ربع النهائي، أما في الجولة الجولة الثالثة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، فتلعب تشيلي مع أوروغواي واليابان مع إكوادور.

أحداث المباراة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

د 94- المنتخب الياباني ينجو من هدف محقق اثر تسديدة قوية لسواريز جانبت القائم!

د 80 - كرة سواريز تنتهي على العارضة! وأوروغواي تضيع هدف التقدم!!

من الصعب جداً معرفة من سيخرج منتصراً من هذه المباراة المثيرة والتي فاجأ فيها المنتخب الياباني الضيف نظيره الأوروغوياني بأدائه العالي ونزعته الهجومية.

د 73- مدرب أوروغواي يستبدل نيكولاس لوديرو بفيديريكو فالفيردي

د 67- تبديل أول لليابان بدخول اياسي يوييدا مكان هيروواكي آبي.

د 66- المدافع خوسيه خيمينيز يدرك التعادل لأوروغواي من كرة رأسية جميلة مستغلاً ركنية لعبها نيكولاس لوديرو! رغم الأداء العالي لليابانيين، لاعبو أوروغواي يواصلون شن الهجمات والتسديدات التي تخطت العشرين تسديدة على المرمى حتى الدقيقة 66.

د 60- المدرب أوسكار تاباريز يلجأ إلى تبديل ثان فيدفع بجيورجيان دي أراسايتا مكان ناهيتان نانديز.

أداء عال جداً من المنتخب الياباني الشاب أمام منافس يضم مخضرمين دوليين ونجوم شاركوا في كأس العالم.

د 59- اليابان تتقدم 2-1! كوجي ميوشي يستغل كرة مرتدة من الحارس موسليرا اثر عرضية، ويتابعها في الشباك مسجلاً هدفه الثاني!

د 55- هجمة مباغتة لمنتخب أوروغواي وحارس مرمى اليابان كواشيما يتألق وينقذ الكرة من أمام كافاني!

بداية الشوط الثاني

د 45 +4 - الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول الذي جاء ممتعاً ومثيراً وانتهى بالتعادل بهدف في كل شبكة.

د 36- تسديدة قوية من كافاني من مسافة بعيدة ترتد من العارضة!! كاد "لا سيليستي" أن يتقدم بالنتيجة.

د 32- سواريز يعادل لأوروغواي من ركلة جزاء مثيرة للجدل. حكم المباراة، الكولومبي اندريس روخاس يحتسب الركلة بعد عودته للـ"فار" اثر خطأ ارتكب ضد كافاني.

د 28- لاكسالت يخرج مصاباً ومدرب أوروغواي أوسكار تاباريز يستبدله بجيوفاني غونزاليز.

د 25- منتخب الساموراي يفتتح التسجيل عن طريق كوجي ميوشي الذي انطلق بسرعى هائلة على الجانب الأيمن وتوغل داخل منطقة الجزاء مراوغاً المدافع دييغو لاكسالت قبل أن يطلق الكرة في شباك الحارس فيرناندو موسليرا !!

د 13- عرضية جميلة من ادينسون كافاني لسورايز داخل منطقة الجزاء والأخير يصوب الكرة برأسه بين يدي حارس اليابان ايجي كواشيما!

بداية مباراة مثيرة جداً بين منتخب أوروغواي الذي يعوّل على خبرة لاعبيه مقابل منتخب ياباني شاب وطموح يحاول تعويض إخفاقه في مباراته الأولى التي سقط فيها برباعية أمام تشيلي.

د 3 - المنتخب الياباني يرد سريعاً بمحاولة خطرة اثر لعبة جميلة داخل منطقة الجزاء كادت أن تثمر!

د 1- لويس سواريز يشعل المباراة منذ الدقيقة الأولى بكرة ماكرة من مسافة بعيدة حطت على سقف المرمى!

انطلاق المباراة في "أرينا دي غريميو" ببورتو أليغري

التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين