حققت البرازيل فوزاً منتظرا على بوليفيا اليوم السبت ضمن مباريات المجموعة الأولى في افتتاح كوبا أميركا 2019 في ساو باولو أمام 67 ألف مشاهد احتشدوا في استاد مورومبي.

سجل فيليبي كوتينيو هدفين في الدقيقتين 50 من ركلة جزاء و53 من كرة رأسية، والبديل ايفرتون في الدقيقة 85 من تسديدة رائعة بعد فاصل مراوغة ومجهود فردي. وهذا الفوز التاسع للبرازيل على بوليفيا في كوبا أميركا مقابل خسارتين.

وبعد أن عانت البرازيل في الشوط الأول أمام دفاع بوليفي متكتل، ضرب رفاق الغائب بسبب الإصابة نيمار، مبكراً في الشوط الثاني ليحقق السيليساو انتصاراً متوقعاُ بأداء قابل للتطور كثيراً.

وجاءت تشكيلة البرازيل كما كان متوقعاً باستثناء الاعتماد على فيرمينو في خط الهجوم عوضاً عن غابرييل جيسوس الذي دخل احتياطياً في الشوط الثاني، فيما عوض نيمار لاعب أياكس أمستردام دافيد نيريس.

وبرز في البرازيل على نحو واضح البديل المهاري ايفرتون الذي لعب لعشر دقائق غيّر خلالها وجه الفريق هجوميا بسرعته ونشاطه وحيويته إلى جانب جيسوس الذي بدوره كان أكثر حيوية من فيرمينو.

وتضم المجموعة منتخبي البيرو وفنزويلا اللذين يلعبان اليوم السبت. وتنتقل البرازيل إلى ريو دي جانيرو لمواصلة المشوار في ماراكانا حيث تواجه فنزويلا في 19 يونيو، فيما تلعب بوليفيا في الجولة الثانية مع بيرو في اليوم ذاته.





أهم أحداث مباراة البرازيل وبوليفيا

د90+4 - نهاية المباراة بفوز البرازيل بثلاثية مستحقة على بوليفيا.

د85- البرازيل 3-0 بوليفيا | ايفرتون ينطلق من الميسرة ويراوغ كل من قابله ويسدد من خارج المنطقة صاروخية لا تصد ولا ترد في الشباك البوليفية في أجمل اهداف اللقاء.

د83- خروج ريتشارليسون ودخول ويليان الذي تم استدعاؤه بعد إصابة نيمار.

د81- خروج دافيد نيريس ودخول الشاب ايفرتون (23 عاما) والذي ينشط محلياً ويعد احد اكتشافات تيتي على الصعيد الدولي.

د70- البرازيل تواصل الهجوم إنما بإيقاع هادئ بعد تأكد فوزها في اللقاء ولتجنب إرهاق بدني أو أي اصابة جراء الدفاعي البوليفي العنيف أحياناً.

د65- السيطرة لصالح البرازيل تصل إلى 72% مقابل 28% لبوليفيا.

د65- خروج روبرتو فيرمينو ودخول غابرييل جيسوس من الجانب البرازيلي.

د53- البرازيل 2-0 بوليفيا | هجمة برازيلية منسقة، ريتشارليسون مرر إلى فيرمينو الذي عكس عرضية إلى كوتينيو والأخير دون عناء أودعها برأسه الشباك معززاً تقدم بلاده في هدف نادر من نوعه للاعب برشلونة.

د50- البرازيل 1-0 بوليفيا | فيليبي كوتينيو يمنح البرازيل التقدم عبر ركلة جزاء قرأها الحارس البوليفي على نحو صحيح دون ان يستطيع إدراكها.

د49- ركلة جزاء يمنحها الحكم للبرازيل بعد اللجوء إلى الفيديو حيث تبين وجود لمسة يد صحيحة.

د46- انطلاق الشوط الثاني.

د45+1 - نهاية الشوط الاول بتعادل سلبي وتفوق دفاع بوليفيا في المحصلة إذ نجح في إحكام الطوق على الهجوم البرازيلي وحرمه من فرص حقيقية في حين لم يظهر صاحب الارض بشكل جيد، بل يعد ما قدمه ضعيفاً للغاية نظرا للمأمول حيث شاهدنا افتقاد الفريق للتنظيم في التحرك وغياب الحيوية وسهولة قراءة الهجمات في ظل عدم وجود تحركات سريعة في المساحات وغياب عنصر المفاجاة.

د30- البرازيل تواصل سيطرتها ومحاولاتها لكنها تخفق في الأمتار الاخيرة في صناعة فرص خطيرة مع استبسال دفاعي من قبل لاعبي بوليفيا.

د15- المباراة تسير من جهة واحدة، سيطرة وهجوم برازيليين مطلقين، مقابل تكتل واستماتة دفاعية بوليفية مع ظهور فوارق كبيرة وواضحة فنية بين المنتخبين.

د11- ركنية جديدة من الميمنة وصلت لتياغو سيلفا الذي سدد رأسية خطرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس لامبي.

د5- البرازيل تهدد مرمى بوليفيا مبكراً بعد ضربة ركنية ولعبة مشتركة بين نيريس وريتشارليسون.

د1- انطلاق المباراة بعد حفل افتتاح مبسط.

انطلاق حفل افتتاح كوبا أميركا في هذه الأثناء، بفارق عشرين دقيقة عن انطلاق المباراة.

قائمة بوليفيا الرسمية (4-5-1): كارلوس لامبي، بيخارانو، حوسينيو، هاكوين، بيخارانو، شوماسيرو، جوستينيانو، سوسيدو، سافيدرا، كاسترو، مورينو.

قائمة البرازيل الرسمية (4-3-3): أليسون، داني الفيش، تياغو سيلفا، ماركينيوس، فيليبي لويس، فرناندينيو، كاسيميرو، كوتينيو، دافيد نيريس، روبرتو فيرمينو، ريتشارليسون.

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يدرب البرازيل المدرب تيتي، فيما يشرف على بوليفيا المدرب ادواردو فييغاس

توجت البرازيل باللقب ثماني مرات أخرها عام 2007، فيما توجت بوليفيا مرة واحدة عام 1963.

يدير المباراة الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا وتقام على استاد مورومبي في ساو باولو.

مباراة البرازيل وبوليفيا ستكون ضمن المجموعة الأولى التي تضم البيرو وفنزويلا أيضاً.

تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة والحصرية بالفيديو لكافة أحداث مباراة البرازيل وبوليفيا الافتتاحية لنسخة كوبا أميركا 2019 حيث سنوافيكم بأهم احداثها فور حصولها.