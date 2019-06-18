وقدم منتخب السامبا أمام جماهيره أداء متواضعاً جداً في المباراة التي احتضنها ملعب أرينا فونتي نوفا في سلفادور، وألغى له الحكم التشيلي خوليو باسكونان هدفين بعد رجوعه لتقنية فيديو الحكم المساعد (فار).

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

د 90+9 - كرة فيرناندينو الرأسية في الثواني الأخيرة كادت أن تثلج قلوب الجماهير البرازيلية لكنها جانبت القائم!

د 87- فيليبي كوتينيو يفتتح التسجيل للبرازيل قبل 3 دقائق على نهاية المباراة لكن الحكم التشيلي باسكونان يلغي الهدف مرة جديدة بعد رجوعه للـ"فار"! تقنية الفيديو تفسد الفرجة الكروية على الجماهير!

د 76- اركيميديس فيغيرا يدخل مكان الجناح داروين ماشيس في صفوف فنزويلا.

- محاولات مستمرة من البرازيليين على المرمى الفنزويلي لكن الخطورة غائبة وسط تمركز جيد لخط دفاع منتخب فنزويلا.

د 72- تبديل جديد للبرازيل، ايفيرتون يحل مكان دافيد نيريس.

د 66- مدرب فنزويلا يدفع بيفيرسون سوتيلدو مكان يانجيل هيريرا.

د 61 - الحكم يلجأ للـ"فار" ويلغي الهدف بداعي التسلسل على فيرمينو!! والتعادل يخيّم مجدداً على أرينا فونتي نوفا وسط صافرات استهجان الجماهير.

د 60 - السيليساو يفتتح التسجيل عبر جيسوس من داخل منطقة الجزاء! تمريرة عرضية ذكية من روبيرتو فيرمينو من الناحية اليسرى أمام المرمى وغابرييل جيسوس يودع الكرة في المرمى.

د 57- كاسيميرو يترك مكانه لفيرناندينو ويعد مضي أكثر من ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني الفرص غائبة تماماً.

مدرب البرازيل تيتي يدفع بغابرييل جيسوس مكان ريشارليسون في مطلع الشوط الثاني.

انطلاق الشوط الثاني

رغم السيطرة الكبيرة للبرازيليين واستحواذهم الذي تخطى الـ75 بالمئة، لم ينجح فيليبي كوتينيو ورفاقه سوى بالتسديد 6 مرات على مرمى فنزويلا مقابل 3 لمنافسيهم. وجاء أداء البرازييلين في الشوط الأول مماثلاً لأدائهم في الشوط الأول أمام بوليفيا حيث انتهى بنفس النتيجة قبل إحراز 3 أهداف في الشوط الثاني.

د 45- نهاية الشوط الأول في أرينا فونتي نوفا بالتعادل السلبي رغم المحاولات الحثيثة من المنتخبين لهز الشباك في الدقائق الخمس الأخيرة خصوصاً من جانب المنتخب الفنزويلي.

د 39- فرحة لم تتم لمنتخب السامبا بعد أن ألغى الحكم التشيلي جوليو باسكونان، هدف فيرمينو اثر احتسابه مخالفة لصالح المدافع ميكيل فيلانوفا داخل منطقة الجزاء!

د 25- باستثناء فرصة ريشارليسون التي جاءت من مجهود فردي، لم ينجح المنتخب البرازيلي حتى الآن في اختراق دفاع فنزويلا المنظم.

د 19- المنتخب الفنزويلي يرد بفرصة خطرة جداً برأسية لروندون على مرمى أليسون، لكن الكرة تمر بجانب المرمى..

د 16- الفرصة الخطرة الأولى منذ انطلاق المواجهة جاءت من جانب المنتخب البرازيلي عندما أطلق ريشارليسون كرة قوية داخل منطقة الجزاء على المرمى الفنزويلي بيد أن الحارس فارينيز تصدى لها ببراعة!

انطلاق المباراة

التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين

ابراهيم خضر، مراسل beIN SPORTS يفيدنا بآخر المستجدات من أرض الملعب

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