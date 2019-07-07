فراس بن أحمد

وسجل كل من ايفرتون (15) وغابرييل جيسوس (48) وريشارليسون من ركلة جزاء (90) ثلاثية البرازيل في المقابل دوّن المهاجم باولو غيريرو هدف بيرو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وتوّج منتخب السامبا بلقب كوبا أميركا للمرة التاسعة في تاريخه وكان آخرها في عام 2007.



مباراة البرازيل وبيرو - التفاصيل والأهداف

البرازيل - بيرو | نهاية المباراة بفوز البرازيل على بيرو 3-1

دق 90 البرازيل - بيرو | ريشارليسون من ركلة جزاء يسجل الهدف الثالث للبرازيل

دق 74 البرازيل - بيرو | تصويبة فلوريس القوية مرت بجانب الخشبات الثلاثة لمنتخب السامبا

دق 70 البرازيل - بيرو | غابرييل جيسوس يتحصل على البطاقة الحمراء ويغادر أرض الملعب

دق 67 البرازيل - بيرو | المنتخب البيروفي يواصل الضغط على البرازيل

دق 51 البرازيل - بيرو | كوتينيو يحاول بكرة قوية

البرازيل - بيرو | عودة المباراة في شوطها الثاني

البرازيل - بيرو | نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل 2-1 على حساب البيرو

دق 48 البرازيل - بيرو | غابرييل جيسوس يضيف الهدف الثاني لمنتخب السامبا

دق 42 البرازيل - بيرو | غيريرو ينفذ ركلة جزاء بنجاح للبيرو ويعدل الكفة (1-1)، أول هدف يدخل شباك البرازيل في هذه البطولة.

دق 36 البرازيل - بيرو | رأسية فيرمينيو مرت فوق شباك بيرو

دق 24 البرازيل - بيرو | كوتينيو اقترب من زيارة شباك بيرو

دق 15 البرازيل - بيرو | إيفرتون يسجل الهدف الأول لمنتخب البرازيل

دق 2 البرازيل - بيرو | تصويبة كريستيان كويفا من كرة ثابتة كانت خطيرة على حصون السامبا

البرازيل - بيرو | بداية نهائي كوبا أميركا 2019 على ملعب ماراكانا الشهير

البرازيل - بيرو | حفل ختام مسابقة كوبا أميركا 2019

البرازيل - بيرو | تشكيلة المنتخب البرازيلي

البرازيل - بيرو | تشكيلة المنتخب البيروفي