د 54- المنتخب التشيلي يضيف الهدف الثاني عن طريق ادواردو فارغاس!

انطلاق الشوط الثاني

د 44- كاد المنتخب الياباني أن يخرج من الشوط الأول متعادلاً اثر كرة خاطئة من سانشيز تداركها الحارس أرياس عندما تقدم وضيّق الزاوية أمام المهاجم يوييدا حارماً الفريق الآسيوي من معادلة النتيجة، فيما رد الفريق الأميركي الجنوبي سريعاً بفرصة خطرة أيضاً عن طريق سانشيز لم تثمر!

د 41- الهدف الأول في المباراةّ!! اريك بولغار يستغل ركنية نفذها شارل أرانغيز ويفتتح التسجيل لمنتخب تشيلي من كرة رأسية قوية ومحكمة أسكنها داخل شباك الحارس الياباني!

د 35- كاد أليكسيس سانشيز أن يفتتح التسجيل من تسديدة قوية زاحفة مرت قريبة جداً من القائم الأيمن للحارس أوساكو!

د 28 - الفرصة الصريحة الوحيدة منذ بداية المباراة لمنتخب تشيلي عندما عكس الظهير المخضرم بوسيجور كرة عرضية أمام المرمى لفارغاس وسددها الأخير برأسه، لكن الحارس الياباني نجح في السيطرة عليها.

- خشونة زائدة من جانب الكمبيوتر الياباني على لاعبي تشيلي والحكم ينذر تيروكي هارا في الدقيقة 19 ويوتا ناكاياما في الدقيقة 21.

- المنتخب الياباني يقدّم أداء أفضل من نظيره التشيلي في الدقائق العشر الأولى محاولاً هز الشباك لكن دون تهديد فعلي على مرمى الحارس غابريال أرياس في حين يعاني حامل اللقب في وسط الملعب والفرص غائبة تماماً.

انطلاق المباراة

التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين:

اليابان: 3-4-2-1

كيسوكي أوساكو - تاكيهيرو تومياسو، يوتا ناكاياما، ناوميشي يويدا - تاكيفوسا كوبو، غاكو شيباساكي، تيروكي هارا، دايكي سوغيوكا - دايزن ماييدا، شويا ناكاجيما، اياسي يويدا.

تشيلي: 4-3-3

غابريال أرياس - جان بوسيجور، غييرمو ماريبان، غاري ميديل، ماوريتسيو ايسلا - أرتورو فيدال، اريك بولغار، شارلز أرانغيز - أليكسيس سانشيز، ادواردو فارغاس، جوزيه فوانزاليدا

-المنتخب الياباني يستغل مشاركته في البطولة من أجل بناء فريق لأولمبياد طوكيو 2020، معولا في هذه العملية على مجموعة من الشبان.

-المنتخب التشيلي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نظيره الياباني الضيف على ملعب مورومبي في ساو باولو.