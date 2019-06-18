د 25- باستثناء فرصة ريشارليسون التي جاءت من مجهود فردي، لم ينجح المنتخب البرازيلي حتى الآن في اختراق دفاع فنزويلا المنظم.

د 19- المنتخب الفنزويلي يرد بفرصة خطرة جداً برأسية لروندون على مرمى أليسون، لكن الكرة تمر بجانب المرمى..

د 16- الفرصة الخطرة الأولى منذ انطلاق المواجهة جاءت من جانب المنتخب البرازيلي عندما أطلق ريشارليسون كرة قوية داخل منطقة الجزاء على المرمى الفنزويلي بيد أن الحارس فارينيز تصدى لها ببراعة!

انطلاق المباراة

التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين

ابراهيم خضر، مراسل beIN SPORTS يفيدنا بآخر المستجدات من أرض الملعب

مباراة البرازيل وفنزويلا مباشر

مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر

رابط البث المباشر لمباراة البرازيل وفنزويلا

يتطلع المنتخب البرازيلي إلى تحقيق الفوز الثاني توالياً لحساب المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لمسابقة كوبا أميركا 2019 عندما يواجه المنتخب الفنزويلي الساعي لتحقيق الفوز الأول بعد تعادل الجولة الأولى أمام بيرو.

وحقق المنتخب البرازيلي فوزاً مهماً في مفتتح مبارياته في البطولة حيث تفوق على منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة.

البث المباشر لمباراة البرازيل وفنزويلا تتابعونه فجر الأربعاء على الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا

مباراة البرازيل وفنزويلا تشاهدونها في بث مباشر وبجودة عالية على قناتي beIN MAX3 وbeIN MAX4.

وسيرافقكم في التعليق على مباراة البرازيل وفنزويلا الزميل رؤوف خليف.