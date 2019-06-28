مشاهدة مباراة كولومبيا وتشيلي بث مباشر

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي بين كولومبيا وتشيلي

الدقيقة 40: فيدال يمرّ بجانب الهدف الافتتاحي في المباراة !

الدقيقة 35: فرصة جديدة لتشيلي لكن دون جدوى، تسديدة ماريبان الرأسية تمر فوق مرمى أوسبينا.

الدقيقة 16: هدف ملغى لتشيلي بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو "VAR"!

الدقيقة 12: تشيلي تكشّر عن أنيابها ! أوسبينا ودفاع كولومبيا بالمرصاد لمحاولتي أرانغيز وفوينزاليدا

الدقيقة 5: أولى فرص المباراة لمصلحة كولومبيا، مارتينيز يسدّد بقوة ودفاع تشيلي يبعد الخطر ببراعة

الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا يعطي إشارة انطلاق موقعة ملعب "أرينا كورينثيانز"

تشكيلة كولومبيا

تشكيلة تشيلي

ستكون مشاهدة مباراة كولومبيا وتشيلي قمة مباريات فجر اليوم السبت ضمن ربع نهائي كوبا اميركا بين منتخبين مرشحين للقب القاري.

طريق كولومبيا كانت مميزة لربع النهائي بتصدرها المجموعة الثانية بثلاثة انتصارات على حساب الأرجنتين وباراغواي وقطر مسجلة 4 أهداف مقابل صفر في مرماها.

أما تشيلي حاملة اللقب في آخر نسختين فحلت ثانية في المجموعة الثالثة من انتصارين على حساب اليابان والإكوادور وخسارة أمام أوروغواي مسجلة 6 ومتلقية اثنين.

المنتخبان مرشحان للقب لذا ستكون المباراة واعدة بينهما ومشهودة جماهيريا عبر البث الحصري المباشر لقنوات beIN SPORTS.

وبإمكانكم متابعة اللقاء فجر اليوم السبت 29 يونيو بتمام الساعة الثانية صباحاً عبر القناتين MAX HD3 و MAX HD4.

يرافق اللقاء استوديو تحليلي خاص قبل وأثناء وبعد اللقاء مع رسائل مباشرة من الميدان.

وبإمكانكم متابعة اللقاء عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT للبث المباشر من أي جهاز أردتم.

وكما تتابعون معنا هنا عبر هذا المقال النقل المباشر الحي لأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حصولها لحظة بلحظة.