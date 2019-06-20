تقدمت باراغواي بهدف سانشيز في الدقيقة 57 وعادل ميسي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

ولم يخدم هذا التعادل الأرجنتين التي سقطت في الجولة الأولى أمام كولومبيا (صفر-2) وباتت أخيرة في المجموعة خلف قطر بفارق الأهداف برصيد نقطة واحدة، في حين احتلت باراغواي المركز الثاني برصيد نقطتين خلف كولومبيا التي فازت في وقت سابق على قطر بهدف متأخر.

وتلعب الأرجنتين في الجولة الأخيرة الأحد أمام قطر في حين تواجه كولومبيا باراغواي.

نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

د 84- لوهلة اعتقدنا أن باراغواي تقدمت بالنتيجة في وقت قاتل، لكن الحكم أشار إلى حالة تسلل.

تحسن ملحوظ في أداء الأرجنتين مقارنة بالشوط الأول ولكن اللعب متكافئ ولا فرص خطرة من الجانبين قبل 10 دقائق على نهاية المباراة.

د 67- سكالوني يدفع بأنخيل دي ماريا مكان لوتارو مارتينيز

د 61- نيكولاس أوتاميندي يعرقل سانشيز من الخلف بطريقة غريبة داخل منطقة الجزاء والحكم يحتسب ركلة جزاء لباراغواي ينفذها ديرليس غونزاليز، لكن الحارس أرماني يصد الكرة ببراعة حارماً باراغواي من التقدم في النتيجة!!

د 57- ليونيل ميسي يترجم ركلة الجزاء بنجاح! الأرجنتين تعادل النتيجة وتعيد الأمل إلى جماهيرها.

د 53- ركلة جزاء للأرجنتين بعد رجوع الحكم للـ"فار" اثر احتسابه لمسة يد على ايفان بيريس داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة ميسي.

د 51- هدف التعادل كان قريباً جداً للأرجنتين! كرة أغويرو ترتد من العارضة إلى ميسي الذي يصوبها على المرمى لكن الحارس ينقذ الموقف!

سيرخيو أغويرو يدخل منذ بداية الشوط الثاني مكان روبيرتو بيريييرا.

انطلاق الشوط الثاني

قياساً بما قدمه منتخب الأرجنتين طوال الشوط الأول (تسديدة واحدة على المرمى!)، تعتبر النتيجة منطقية وبإمكان باراغواي أن تزيد غلتها في الشوط الثاني في حال بقيت تشكيلة التانغو على حالها. وعلى المدرب سكالوني إعادة التوازن إلى خط وسط فريقه وتخفيف الضغط على ميسي.

انتهاء الشوط الأول بتقدم مستحق لباراغواي بهدف دون رد.

د 44- الحكم ينذر الحارس الأرجنتيني أرماني بعد تدخل قاس حاول من خلاله إصلاح ما أفسده عندما حاول ترويض الكرة بعيداً عن مرماه.

- هدف باراغواي جاء اثر مجهود فردي كبير من لاعب نيوكاسل يونايتد ميغيل ألميرون الذي انطلق بسرعة فائقة على الجهة اليسرى متخطياً بيرييرا وكاسكو قبل أن يقدم الكرة على طبق من ذهب لسانشيز.

د 37- باراغواي تتقدم على الأرجنتين!! ريتشارد سانشيز يتلقى كرة عرضية من ميغيل ألميرون داخل منطقة الجزاء الأرجنتينية ويسددها داخل الشباك!

د 34- ركلة حرة لميسي من مسافة ملائمة، لكن تسديدة نجم برشلونة افتقدت للقوة وسيطر عليها الحارس روبيرتو فيرنانديز بسهولة.

د 28 -ديرليس غونزاليس كاد أن يهز شباك الأرجنتين ويشعل المباراة بتسديدة قوية على مرمى فرانكو أرماني بعد انطلاقة سريعة على الجانب الأيمن لكن الكرة تمر قريبة جدا !

- 25 دقيقة مضت في ملعب غوفيرنادور ماغاليس بينتو من دون تسجيل أي فرصة تذكر على المرميين، وسط استياء الجماهير الحاضرة.

انطلاق المباراة

المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني استهل المباراة بتشكيلة مغايرة عن المباراة الأولى أمام كولومبيا، فدفع بميلتون كاسكو مكان رينزو سارافيا في مركز الظهير الأيمن، وأشرك كل من رودريغو دي بول وروبيرتو بيريرا في الوسط مكان انخيل دي ماريا وغيدو رودريغيز، في حين أبقى مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو على دكة البدلاء وأشرك لوتارو مارتينيز مكانه في خط الهجوم.

تشكيلة الأرجنتين

تشكيلة باراغواي

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مباراة الأرجنتين وباراغواي بث مباشر اليوم

موعد مباراة الأرجنتين وباراغواي

البث المباشر لمباراة الأرجنتين وباراغواي فجر الخميس 20 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأرجنتين وباراغواي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 3 HD و beIN SPORTS MAX 4 HD.

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