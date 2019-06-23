حجز المنتخب الأرجنيتي مكانه في ربع نهائي كوبا أميركا البرازيل 2019، بفوزه بثنائية نظيفة على المنتخب القطري، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

سجل لاوتارو مارتينيز (4) وسيرجيو أغويرو (82) ثنائية المنتخب الأرجنتيني.

رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف المنتخب الكولومبي الفائز على منتخب باراغواي الثالث بنقطتين، فيما تجمّد رصيد المنتخب القطري عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، حقّقت كولومبيا فوزها الثالث توالياً بتغلبها على البارغواي بهدف وحيد سجله غوستافو كويلار في الدقيقة 31.

وستلتقي الأرجنتين مع فنزويلا الجمعة المقبل على ملعب ماراكانا الشهير علماً بأن المنتخبين التقيا في مباراة ودية في آذار/مارس الماضي واسفرت عن فوز فنزويلا 3-1.

واستهلت كتيبة نجم برشلونة ليونيل ميسي البطولة القارية بأسوأ طريقة ممكنة بالخسارة أمام كولومبيا بهدفين نظيفين، قبل أن تتعادل مع البارغواي 1-1.

إثر نهاية المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمنت 7 منتخبات تأهلها إلى ربع النهائي وهي البرازيل وفنزويلا وبيرو وكولومبيا والأرجنتين وتشيلي وأوروغواي.

ويبقى معرفة هوية المنتخب الأخير الذي سيبلغ ربع النهائي والذي سيتحدد في نهاية مباريات المجموعة الثالثة الاثنين، وتحديداً في المباراة بين اليابان والإكوادور، فإذا انتهت هذه المباراة بفوز أحد المنتخبين، يكمل الفائز عقد المنتخبات المتأهلة، أما إذا انتهت المباراة بالتعادل، ستكون البطاقة الأخيرة من نصيب البارغواي.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة بفوز الأرجنتين التي تأهلت إلى ربع النهائي.

(82) - أغويرو يتلقى تمريرة من البديل باولو ديبالا ويتجاوز خوخي بوعلام ويسجل الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني.

(70) - كان بإمكان أكرم عفيف أن يمنح التعادل للعنابي لكنه فشل في اتخاذ القرار الصحيح بين التمرير والتسديد وأضاع فرصة ذهبية للتسجيل.

(66) - أغويرو يعود لاختبار سعد الشيب مجدّداً والحارس الأول في آسيا يثبت قدراته أمام هداف بطل الدوري الإنكليزي الممتاز.

(61) - سعد الشيب يتعملق في التصدي لتسديدة أغويرو المخادعة.

- ميسي يقود هجمة سريعة للمنتخب الأرجنتيني ثم يمرّر لأغويرو الذي أبعد الدفاع القطري تسديدته.

- عشرة دقائق مرت على بداية الشوط الثاني لا تغيير في النتيجة، استمرت محاولات المنتخبين من أجل تسجيل هدف ثاني لزملاء ميسي وإدراك التعادل من جانب رفاق أكرم عفيف.

- نهاية الشوط الأول بتفوّق صعب للمنتخب الأرجنتيني الذي عانى أمام المنتخب القطري الشجاع والمنظم.

(45 +1) - بسام الراوي يلعب كرة ثابتة ببراعة انهالت على القائم الأيمن للحارس أرماني وحرمته من إدراك التعادل للعنابي.

(40) - عرضية كريم بوضياف الباحثة عن المعز علي وحسن الهيدوس تعترضها راية حكم الخط معلنة وجود حالة تسلّل.

(39) - سعد الشيب يفشل في الإمساك بالكرة ويعيدها أمام أغويرو الذي مررها لرودريغو دي بول والأخير يمرر بدورها لمارتينيز الذي أبعد بسام الراوي كرته على الخط.

- المنطلق من الجهة اليمنى بيدرو ميغيل يسبق تاليافيكو لكن محاولته جانبت مرمى أرماني.

- رغم قبول هدف في وقت مبكر لم يرتبك نجوم العنابي وحافظوا على هدوئهم من خلال الاستحواذ والسيطرة على الكرة.

(22) - ميسي مصدر الخطورة في المنتخب الأرجنتيني يضع أغويرو في موقع مناسب للتسجيل لكن مهاجم مانشستر سيتي فشل في مضاعفة النتيجة.

(17) - حسن الهيدوس ينفرد بأرماني ويلعب الكرة من فوق حارس ريفر بلايت الذي استطاع لمسها وإبعادها عن مرماه قبل أن يعلن الحكم متأخراً عن وجود تسلّل ضد الهيدوس.

- بدا غياب عبد الكريم حسن وعاصم مدبو مؤثر جداً على المنتخب القطري الذي حاول مدربه فيليكس سانشيز إيجاد الحلول عبر البديلين كريم بوضياف وسالم الهاجري.

- بداية قوية للمنتخب الأرجنتيني لم تربك حسابات المنتخب القطري الذي حاول الرد لكن أكرم عفيف أفرط في الاحتفاظ بالكرة.

(4) - لاوتارو مارتينيز يستغل خطأ فادحاً من بسام الرواي ويمنح التقدم للمنتخب الأرجنتيني.

- ضربة البداية للمباراة التاريخية بين المنتخب القطري بطل آسيا والمنتخب الأرجنتيني من أجل خطف بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كوبا أميركا البرازيل 2019.

تشكيلتا المنتخبين

قطر

الأرجنتين