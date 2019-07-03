موعد مشاهدة مباراة تشيلي وبيرو بث مباشر

يتطلع المنتخبان التشيلي والبيروفي إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كوبا أميركا 2019 عندما يتقابلان وجهاً لوجها في نصف نهائي البطولة على ملعب غريميو.

وسيواجه المتأهل بينهما منتخب البرازيل في النهائي بعد أن تجاوز منتحب السامبا غريمه الأرجنتيني بثنائية نظيفة في نصف النهائي الأول.

في ربع النهائي فازت تشيلي على كولومبيا بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف، وبركلات الترجيح أيضاً وبالنتيجة ذاتها (5-4) تفوقت بيرو على أوروغواي.

موعد مباراة تشيلي وبيرو بث مباشر فجر الخميس على الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلي وبيرو هلى beIN max HD3 وbeIN Max HD4.

كما يمكنكم ماتابعة مباراة تشيلي وبيرو على الانترنت بجودة عالية ودون تقطيع عبر CONNECT.