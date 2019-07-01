موعد البث المباشر لمباراة البرازيل والأرجنتين والتغطية الخاصة



مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن نصف نهائي كوبا أميركا ستكون قاطبة المباريات بين الغريمين اللدودين التاريخيين وستكون متاحة عبر البث المباشر الحصري فقط على beIN SPORTS.

ستكون مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين فجر الأربعاء ضمن نصف نهائي كوبا أميركا 2019 أهم مباريات هذا اليوم للمرحلة التي يخوضها المنتخبان وللعداوة والشهرة الكرويتين بينهما على مدار العقود.

منتخب البرازيل منظم البطولة وبغياب نيمار المصاب، سيسعى لمواصلة حلم اللقب بين جماهيره لتعويض خيبة مونديال 2014 التي عوضتها جزئيا ذهبية أولمبياد ريو 2016.

أما منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، فيسعى لبلوغ نهائي جديد عله يحقق اللقب الأول لنجم برشلونة على صعيد فئة الرجال ولقب أول لبلاده في كوبا اميركا منذ 1993 رغم تواضع هذه النسخة من البيسيليستي.

وانطلاقا من تاريخهما وسمعتهما، ستكون المواكبة لمباراة البرازيل والأرجنتين حاشدة عبر البث الحصري المباشر لقنوات beIN SPORTS فترقبوها.

وبإمكانكم متابعة اللقاء فجر الأربعاء 3 يوليو بتمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكّة المكرّمة عبر MAX HD3 و MAX HD4.

يرافق اللقاء استوديو تحليلي خاص قبل وأثناء وبعد اللقاء مع رسائل مباشرة من الميدان.

وبإمكانكم متابعة اللقاء عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT للبث المباشر من أي جهاز أردتم.

وكما تتابعون معنا هنا عبر هذا المقال النقل المباشر الحي لأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حصولها لحظة بلحظة.