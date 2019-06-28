موعد البث المباشر لمباراة أوروغواي وبيرو والتغطية الخاصة

ستكون مشاهدة مباراة أوروغواي بيرو قاطبة مباريات مساء السبت ضمن ربع نهائي كوبا اميركا بين منتخبين الأول مرشح للقب وثاني يسعى لظهور يعوض الخسارة الكارثية أمام البرازيل.

طريق أوروغواي كانت مميزة لربع النهائي بتصدرها المجموعة الثالثة بثلاثة انتصارات على حساب اليابان والإكوادور وتشيلي حاملة اللقب آخر نسختين، مسجلة 7 أهداف مقابل هدفين في مرماها.

أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى من انتصار على بوليفيا الضعيفة وتعادل مع فنزويلا المميزة وخسارة ساحقة أمام البرازيل 0-5، لتتاهل كواحد من أفضل الثوالث بين المجموعات مسجلة 3 أهداف ومتلقية 6.

أوروغواي بقيادة الرائعين ادينسون كافاني ولويس سواريز مرشحة للقب لذا ستكون المباراة واعدة بينهما ومشهودة جماهيريا عبر البث الحصري المباشر لقنوات beIN SPORTS.

وبإمكانكم متابعة اللقاء مساء السبت 29 يونيو بتمام الساعة العاشرة مساء عبر القناتين MAX HD1 و MAX HD.

يرافق اللقاء استوديو تحليلي خاص قبل وأثناء وبعد اللقاء مع رسائل مباشرة من الميدان.

وبإمكانكم متابعة اللقاء عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT للبث المباشر من أي جهاز أردتم.

وكما تتابعون معنا هنا عبر هذا المقال النقل المباشر الحي لأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حصولها لحظة بلحظة.