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دوري أبطال أوروبا
كوبا أميركا 2019

موعد البث المباشر لمباراة البرازيل وبوليفيا - التغطية الخاصة

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مباراة البرازيل وبوليفيا فجر يوم السبت ضمن المباراة الافتتاحية بمسابقة كوبا أميركا 2019 ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا

معلومات البث المباشر لمباراة البرازيل وبوليفيا

البث المباشر لمباراة البرازيل وبوليفيا السبت 15 يونيو انطلاقاً من الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة الافتتاحية بين البرازيل وبوليفيا ضمن منافسات المجموعة الأولى ستكون منقولة حصرياً على MAX3 و MAX4.

مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

المنتخب البرازيلي بوليفيا
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