موعد البث المباشر لمباراة البرازيل وبوليفيا - التغطية الخاصة

مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا

معلومات البث المباشر لمباراة البرازيل وبوليفيا

البث المباشر لمباراة البرازيل وبوليفيا السبت 15 يونيو انطلاقاً من الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة الافتتاحية بين البرازيل وبوليفيا ضمن منافسات المجموعة الأولى ستكون منقولة حصرياً على MAX3 و MAX4.

مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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