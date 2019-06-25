من هي المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كوبا أميركا؟

أسدلت الستارة على مباريات المجموعة الثالثة الثلاثاء لتفقد اليابان والإكوادور فرصة العبور رسمياً بعد تعادلهما بهدف لمثله.

وكان منتخب الأرجنتين قد نجح في اللحاق بركب المتأهلين بحلوله وصيفاً خلف كولومبيا في وقت سابق.

وتغلبت الأرجنتين على قطر 2-0 لتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف كولومبيا الأولى برصيد 9 نقاط، فيما حلت باراغواي ثالثة برصيد نقطتين.

واستكملت مباريات الدور الأول الثلاثاء إذ تغلبت الأوروغواي على تشيلي بهدف دون رد وتعادلت اليابان مع الإكوادور بهدف لمثله لتضمن الباراغواي التأهل بفارق الأهداف عن اليابان.

وبهذه النتائج ضمن منتخب أوروغواي من المجموعة الثالثة التأهل كمتصدر وتشيلي كوصيفة، فيما ذهبت بطاقات أفضل منتخبين في المركز الثالث إلى بيرو من المجموعة الأولى والباراغواي من المجموعة الثانية.

وجاء تأهل بيرو ثالثة المجموعة الأولى بسبب جمعها 4 نقاط، فيما جمعت باراغواي ثالثة الثانية نقطتين فقط وتقدمت بفارق الأهداف على اليابان ثالثة المجموعة الثالثة.

يذكر أن أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث يتأهلان إلى ربع النهائي إلى جانب أول وثاني كل مجموعة.

المنتخبات المتأهلة

المجموعة الأولى

البرازيل فنزويلا بيرو

المجموعة الثانية

كولومبيا الأرجنتين الباراغواي

المجموعة الثالثة

الأوروغواي تشيلي

مواجهات ربع النهائي