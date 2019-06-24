من هي المنتخبات السبعة التي ضمنت التأهل إلى ربع نهائي كوبا أميركا ؟

أسدلت الستارة على مباريات المجموعة الثانية الأحد حيث نجح منتخب الأرجنتين في اللحاق بركب المتأهلين بحلوله وصيفاً خلف كولومبيا.

وتغلبت الأرجنتين على قطر 2-0 لتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف كولومبيا الأولى برصيد 9 نقاط، فيما حلت باراغواي ثالثة برصيد نقطتين.

وبهذه النتائج ضمن منتخبا تشيلي وأوروغواي من المجموعة الثالثة التأهل قبل خوضهما الجولة الأخيرة، ومنتخب بيرو من المجموعة الأولى التأهل أيضاً.

وجاء تأهل بيرو ثالثة المجموعة الأولى بسب جمعها 4 نقاط، فيما جمعت باراغواي ثالثة الثانية نقطتين فقط..

والأمر عينه ينطبق على أوروغواي، 4 نقاط، في المجموعة الثالثة، حيث حتى وإن أنهى رفاق لويس سواريز دور المجموعات بالمركز الثالث فسيتأهلون للتفوق على باراغواي.

ويبقى الصراع على البطاقة الثامنة بين اليابان والإكوادور، حيث سيضمن الفائز التأهل، في حين أن تعادلهما سيؤهل باراغواي.

يذكر أن أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث يتأهلان إلى ربع النهائي إلى جانب أول وثاني كل مجموعة.

المنتخبات المتأهلة

المجموعة الأولى

البرازيل فنزويلا بيرو

المجموعة الثانية

كولومبيا الأرجنتين

المجموعة الثالثة

تشيلي أوروغواي

مواجهات ربع النهائي