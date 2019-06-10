منتخب تشيلي يستنجد بالحرس القديم للدفاع عن لقبه



توّج منتخب لاروخا بلقبه الأول في كوبا أميركا على أرضه في عام 2015 والثاني في مئوية البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكان الأرجنتين ضحيته في المناسبتين.

فارغاس: هداف كوبا أميركا في مناسبتين

رغم رحيله عن أوروبا واختياره اللعب في الدوري المكسيكي في فريق تيغريس أونال إلا أن إدواردو فارغاس (29 عاماً) لم يفقد بريقه بعد بخوضه لـ34 مباراة مسجلاً خلالها 11 هدفاً.

أبدع فارغاس في كوبا أميركا 2015 وساهم في تتويج منتخب بلاده باللقب الأول في تاريخه فكان هدافاً للبطولة بالاشتراك مع البيروفي باولو غيريرو برصيد 4 أهداف.

عاد لاعب تيغريس أونال من جديد في مئوية كوبا أميركا في عام 2016 ليتوّج هدافاً للبطولة برصيد 6 أهداف.

فيدال: القلب النابض

يشكل أرتورو فيدال، لاعب برشلونة الإسباني، القلب النابض لمنتخب تشيلي خاصة وأنه يلعب في مكان يخول له أن يكون وراء كل الكرات التي تمر من الخط الخلفي مروراً بمنتصف الملعب ووصولاً إلى الخط الأمامي.

سجل فيدال اسمه في التشكيلة المثالية لنسختي 2015 و2016 نظراً لمساهمته القوية في احراز بلده اللقب في مناسبتين.

بمغادرته لفريق بايرن ميونيخ الألماني في صائفة 2018، وجد اللاعب المشاكس صعوبات كبيرة في التأقلم داخل كيان نادي برشلونة الإسباني وأعرب مراراً أنه غير مرتاح في كاتالونيا وأنه لا يعرف سبب بقاءه احتياطي لكن مع تتالي المباريات اقتلع فيدال لنفسه مكاناً في خطط المدرب أرنيستو فالفاردي فخاض 33 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

ألكسيس الخبير

رغم أن ألاكسيس، الهداف التاريخي لمنتخب لاروخا برصيد 41 هدفاً، لا يمر بفترة رائعة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلا أن منتخب تشيلي سيعول على خبرة الرجل، في المحافل الدولية خاصة وأنه اللاعب الأكثر تمثيلاً لمنتخب لاروخا برصيد 124 مباراة دولية.

نال ألكسيس (30 عاماً) جائزة أفضل لاعب في مئوية كوبا أمريكا 2016 التي سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

سيحاول ألكسيس أن يستجمع قواه وإظهار أداء يليق به في كوبا أميركا عقب مروره بأوقات صعبة هذا الموسم في إنكلترا إذ أن الإصابات التي عصفت به حتمت عليه لعب 20 مباراة فقط سجل خلالها هدفاً وحيداً.

سيحاول منتخب التشيلي تقديم عروض جيدة في المجموعة الثالثة التي ضمت أوروغواي واليابان والاكوادور لازالة "انتكاسة" عدم الوصول إلى نهائيات كأس العالم – روسيا 2018 بإكماله مشوار التصفيات في المركز السادس وبفارق الأهداف عن بيرو، الخامس، الذي قطع بطاقة العبور نحو المواجهة الحاسمة أمام منتخب نيوزيلندا.