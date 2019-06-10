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دوري أبطال أوروبا
كوبا أميركا 2019

ملخصات واهداف مباريات كوبا أميركا 2019

شاهد جميع اهداف وملخصات مباريات كوبا أميركا 2019 الـ26 كاملة.

Rueters

شاهد أهداف وملخصات جميع مباريات كوبا أميركا 2019 الـ26 من الدور الأول مروراً ربع النهائي والمربع الذهبي وصولاُ إلى المباراة النهائية.

 

 

ملخصات واهداف مباريات كوبا أميركا 2019

ملخصات وأهداف مباريات كوبا أميركا 2019

المجموعة الأولى A
البرازيل، بوليفيا، فنزويلا، بيرو

المباراة

التاريخ والتوقيت

القناة

البرازيل x بوليفيا

15 يونيو | 3.30 ص

Max 3

فنزويلا x بيرو

15 يونيو | 10.00 م

Max 3

بوليفيا x بيرو

19 يونيو | 0.30 ص

Max 3

البرازيل x فنزويلا

19 يونيو | 3.30 ص

Max 3

بيرو x البرازيل

22 يونيو | 10.00 م

Max 3

بوليفيا x فنزويلا

22 يونيو | 10.00 م

Max 4

المجموعة الثانية B
الأرجنتين، كولومبيا، بارغواي، قطر

الأرجنتين x كولومبيا

16 يونيو | 1.00 ص

Max 3

بارغواي x قطر

16 يونيو | 1.00 ص

Max 3

كولومبيا x قطر

20 يونيو | 0.30 ص

Max 3

الأرجنتين x باراغواي

20 يونيو | 3.30 ص

Max 3

قطر x الأرجنتين

23 يونيو | 10:00 م

Max 3

كولومبيا x بارغواي

23 يونيو | 10:00 م

Max 4

المجموعة الثالثة C
أوروغواي، الإكوادور، اليابان، تشيلي

أوروغواي x الإكوادور

17 يونيو | 1.00 ص

Max 3

اليابان x تشيلي

18 يونيو | 2.00 ص

Max 3

أوروغواي x اليابان

21 يونيو | 2.00 ص

Max 3

الإكوادور x تشيلي

22 يونيو | 2.00 ص

Max 3

تشيلي x أوروغواي

25 يونيو | 2.00 ص

Max 3

الإكوادور x اليابان

25 يونيو | 2.00 ص

Max 4

الدور الربع النهائي

 (1st A x 3rd (B/C 

28 يونيو | 3.30 ص

 

2nd A x 2nd B

28 يونيو | 10.00 م

 

1st B x 2nd C

29 يونيو | 2.00 ص

 

(1st C x 3rd (A/B

29 يونيو | 10.00 م

 

 الدور النصف النهائي

 

 

 

 

 

 

مباراة المركز الثالث

 

 

 

المباراة النهائية

 

 

 

 

زاهر الحلو كوبا أميركا 2019
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