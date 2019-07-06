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كوبا أمريكا 2019
كوبا أميركا 2019

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر اليوم في كوبا أميركا "البرازيل 2019"

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مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أميركا 2019 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

مباراة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر اليوم 

موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي

البث المباشر لمباراة الأرجنتين وتشيلي يوم السبت 6 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأرجنتين وتشيلي ستكون منقولة حصرياً على MAX 3 HD و MAX 4 HD.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك في beIN CONNECT  اضغط هنا.

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