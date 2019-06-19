مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراغواي بث مباشر اليوم

مباراة الأرجنتين وباراغواي بث مباشر اليوم

موعد مباراة الأرجنتين وباراغواي

البث المباشر لمباراة الأرجنتين وباراغواي فجر الخميس 20 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأرجنتين وباراغواي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 3 HD و beIN SPORTS MAX 4 HD.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراغواي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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