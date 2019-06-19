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كوبا أمريكا 2019
كوبا أميركا 2019

مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراغواي بث مباشر اليوم

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مباراة الأرجنتين وباراغواي في كوبا أميركا – البرازيل 2019 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مباراة الأرجنتين وباراغواي بث مباشر اليوم

موعد مباراة الأرجنتين وباراغواي 

البث المباشر لمباراة الأرجنتين وباراغواي فجر الخميس 20 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأرجنتين وباراغواي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 3 HD و beIN SPORTS MAX 4 HD.  

مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراغواي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات. 

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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