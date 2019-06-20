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كوبا أمريكا 2019
كوبا أميركا 2019

مشاهدة مباراة أوروغواي واليابان بث مباشر اليوم

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مباراة أوروغواي واليابان في كوبا أميركا – البرازيل 2019 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مباراة أوروغواي واليابان بث مباشر اليوم

موعد مباراة أوروغواي واليابان

البث المباشر لمباراة أوروغواي واليابان فجر الجمعة 21 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أوروغواي واليابان ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 3 HD و beIN SPORTS MAX 4 HD.  

مشاهدة مباراة أوروغواي واليابان في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

المنتخب الياباني منتخب أوروغواي
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