مشاهدة البث المباشر لمباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أميركا 2019

والجمهور والمتوج باللقب 8 مرات آخرها عام 2007 مع منتخب بيرو مفاجأة البطولة والفائز بكأسها مرتين عامي (1939 – 1975)، وهذه هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في البطولة الحالية بعد الأولى التي جمعت بينهما في ختام مباريات المجموعة الأولى ووقتها تغلبت البرازيل بخمسة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب أرينا كورينثيانز.

البرازيل وبيرو – معلومات البث المباشر

• مباراة البرازيل وبيرو ستأتيكم مساء الأحد السابع من تموز/يوليو.

• موعد البث المباشر لمباراة البرازيل وبيرو سيكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• البرازيل وبيرو النهائي المرتقب لبطولة كوبا أميركا 2019 ستكون منقولة على قناتي beIN SPORTS MAX HD3 وbeIN SPORTS MAX HD4.

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة البرازيل وبيرو بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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