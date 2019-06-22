مشاهدة البث المباشر لمباراة البرازيل وبيرو

البرازيل وبيرو بث مباشر اليوم

موعد مباراة البرازيل وبيرو

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في أهم مباريات اليوم ضمن بطولة كوبا أميركا 2019، هي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة مرتقبة يسعى فيها منتخب السامبا للفوز على نظيره البيروفي وحسم صدارة المجموعة وبلوغ ربع نهائي المسابقة.

البرازيل التي استهلت البطولة بفوز كبير على بوليفيا بثلاثية نظيفة، سقطت في فخ التعادل أمام فنزويلا في المباراة الثانية، أما بيرو فتعادلت أيضاً مع فنزويلا في الجولة الأولى قبل أن تهزم بوليفيا 3-1، ليتصدر منتخب السامبا المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن بيرو.

مباراة البرازيل وبيرو متوفرة حصرياً في بث مباشر على beIN SPORTS MAX HD3 و beIN SPORTS MAX HD4.

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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