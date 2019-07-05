مباراة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر اليوم

موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي

البث المباشر لمباراة الأرجنتين وتشيلي يوم السبت 6 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأرجنتين وتشيلي ستكون منقولة حصرياً على MAX 3 HD و MAX 4 HD.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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