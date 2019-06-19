مباراة قطر وكولومبيا - معلومات البث المباشر

مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر

مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر وكولومبيا

رابط البث المباشر لمباراة قطر وكولومبيا

يستهدف المنتخب القطري تأكيد الصورة التي ظهر عليها في المباراة الأولى أمام باراغواي، عندما يواجه المنتخب الكولومبي على ملعب مورومبي الشهير في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وقلب المنتخب القطري تأخره بهدفين أمام باراغواي إلى تعادل مثير 2-2 وكان قريباً من خطف نقاط الفوز في أكثر من مناسبة لولا غياب التوفيق والتركيز عن لاعبيه، فيما حقق المنتخب الكولومبي فوزاً غالياً بثنائية نظيفة على حساب المنتخب الأرجنتيني المعزز بنجمه ليونيل ميسي.

ولحساب المجموعة ذاتها يواجه المنتخب الأرجنتيني منتخب باراغواي فجر الخميس أيضاً.

موعد مباراة قطر وكولومبيا

المباراة الموعد القنوات الناقلة قطر x كولومبيا فجر الخميس الساعة 00.30 بتوقيت مكة المكرمة beIN MAX 3 beIN MAX 4

مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر تشاهدونها بتعليق الزميل يوسف سيف على MAX 3 والزميل حسن العيدروس على MAX 4.

كما البث المباشر على قناتي MAX 3 و MAX 4 بإمكانكم مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا مباشر بدون تقطيع وبجودة عالية على الانترنت من خلال beIN CONNECT.