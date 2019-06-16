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كوبا أمريكا 2019
كوبا أميركا 2019

مباراة الأوروغواي والإكوادور - معلومات البث المباشر

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بإمكانكم مشاهدة البث المباشر لمباراة الأوروغواي والإكوادور حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر موقع beIN CONNECT.

Reuters

البث المباشر لمباراة الاوروغواي والاكوادور

رابط مشاهدة مباراة الاوروغواي والاكوادور

يتطلع منتخب أوروغواي إلى تحقيق استهلالية جيدة عندما يلاقي منتخب الإكوادور في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كوبا أميركا 2019 التي تستضيفها البرازيل.

ولحساب المجموعة ذاتها يلتقي المنتخب الياباني (ضيف البطولة) مع منتخب تشيلي (حامل لقب آخر نسختين) فجر الثلاثاء.

مباراة الاوروغواي والاكوادور بث مباشر الاثنين على الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة فجر الاثنين 17 حزيران/يونيو 2017.

القنوات الناقلة لمباراة الاوروغواي والاكوادور هي beIN MAX 3 و beIN MAX 4.

كما بإمكانكم مشاهدة مباراة الاوروغواي والاكوادور على الانترنت وبجودة عالية من دون تقطيع عبر beIN CONNECT.

سيرفقكم في التعليق على أحداث مباراة منتخب الاوروغواي ومنتخب الاكوادور الزميل رؤوف خليف.

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