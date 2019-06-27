كوبا أميركا 2019: حارس الأرجنتين يحذر من سرعة لاعبي فنزويلا

حذر حارس مرمى الأرجنتين فرانكو أرماني زملائه من سرعة لاعبي فنزويلا عشية المواجهة بين المنتخبين في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وعانت الأرجنتين لبلوغ الدور ربع النهائي، فبعد خسارتها مباراتها الافتتاحية أمام كولومبيا صفر-2، تعادلت مع البارغواي 1-1 قبل ان تهزم قطر بهدفين نظيفين.ولن تكون المباراة نزهة للأرجنتين ذلك لأن فنزويلا هزمتها وديا 3-1 في آذار/مارس الماضي في مدريد ولم تنجح في التغلب عليها في آخر ثلاث مباريات، كما انها قدمت عروضا لافتة في هذه البطولة اذ تعادلت مع البيرو والبرازيل وتغلبت على بوليفيا 3-1.

وقال أرماني حارس مرمى ريفر بلايت والذي يخوض أول بطولة كبرى له على الصعيد الدولي في صفوف منتخب بلاده "يتعين علينا تسجيل الأهداف، ان نكون حذرين...لتحاشي المفاجأة".

وأوضح "تتطلع فنزويلا الى استرداد الكرة بسرعة والمبادرة الى الهجوم على الأجنحة وهي تملك لاعبين يتمتعون بالسرعة".

وأشاد أرماني بمهاجم نيوكاسل الإنكليزي سالومون روندون بقوله "يملكون مهاجما يستطيع السيطرة على الكرة ويجيد التحرك جيدا".

واعتبر أرماني بان منتخب بلاده حامل اللقب 14 مرة اخرها عام 1993 بدأ يجد إيقاعه بعد بداية مخيبة بقوله "لقد تحولنا من السيء الى الأفضل في كوبا أميركا. الثقة بالنفس تكبر من مباراة الى اخرى، كما ان الانسيابية والتفاهم بين الخطوط اصبح أفضل بكثير من البداية ونحن في وضع جيد قبل خوض الدور ربع النهائي".

في المقابل، اعتبر قائد فنزويلا توماس رينكون بان الارجنتين فقد هيبتها وقال في هذا الصدد "مضى وقت طويل لم تحرز فيه الأرجنتين اي لقب على الرغم من تاريخها والاسماء العريقة لديها".

وختم "الأهم الان هو الجهد الجماعي كيف نلعب كفريق. نحترم الجميع لكننا لا نخشى احدا".