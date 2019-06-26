كوبا أميركا 2019: باراغواي ليست عقدة البرازيل والسبب تيتي

كوبا أميركا 2019: باراغواي ليست عقدة للبرازيل والسبب تيتي

أخرجت باراغواي منافستها البرازيل من كوبا أميركا 2011، و2015، لكن في كوبا أميركا 2019، لا يبدو أن منتخب السيليساو يواجه عقدة حين يقابل رفاق ألميرون.

كوبا أميركا :2011 ركلات الترجيح الفضيحة

خرجت البرازيل من تلك النسخة التي أقيمت في الأرجنتين بفضيحة كروية حقيقية حين وصلت مع منافستها باراغواي إلى ربع النهائي، وتعادل المنتخبان في تلك المباراة بدون أهداف، الغريب في الأمر أن البرازيل لم تسجل حتى حين انتقل الحسم لركلات الترجيح فسدد لها، إيلانو، تياغو سيلفا وأندريه سانتوس وفريد دون أن يهزوا الشباك، مقابل اثنتان ناجحتان لباراغواي التي فازت بركلات الترجيح 2-0.

تواجد بهذه النسخة من اللاعبين البرازيليين الحاليين: داني ألفيس، سيلفا.المدرب: مانو مينيزيس.

كوبا أميركا 2015: البرازيل ليس لديها ما تقدمه

تعادل المنتخبان 1-1، في ربع نهائي نسخة تشيلي فاحتكما للترجيح وكان الوضع أفضل من حيث التسجيل فخسرت البرازيل 4-3، أضاع لها في ذلك الوقت دوغلاس كوستا.

تواجد في هذه النسخة من اللاعبين البرازيليين الحاليين: فيلبي لويس، داني ألفيس، تياغو سيلفا، ماركينيوس، جواو ميرندا، كاسميرو، ويليان، فيرمينو.

المدرب: دونغا

ذكرى أخيرة طيبة

غير أن اللقاء الأخير للبرازيل مع باراغواي ربيع عام 2017 كان مناسبة للاحتفال لأن نقاطه أهلت االبرازيل إلى لكأس العالم حين فازت 3-0، في أرينا كورينثيانز، في ساو باولو بأهداف نيمار ومارسيلو وفيليب كوتينهو، وكان المنتخب البرازيلي أول الواصلين إلى روسيا 2018.

فجر الجمعة بتوقيت مكة المكرّمة في بورتو أليغري يتجدد العهد بين البرازيل وباراغواي، وأبناء المدرب تيتي هذه المرة مرشحين لتخطي منافسيهم إذ أنهم لم يخسروا في 13 مباراة منذ خروجهم من ربع نهائي كأس العالم 2018 ضد بلجيكا.

باراغواي وصلت ربع النهائي بنقطتين فقط كثالث المجموعة الثانية، متمايزةً عن اليابان التي خرجت ومعها ذات الرصيد لكن بفارق الأهداف، وأبناء المدرب إدواردو بيريزو فازوا بمباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة، كما أنهم في آخر 10 مباريات لعبوها في كوبا أميركا (تعادل 5 خسر 5)، منتصرين مرة واحدة فقط في آخر 20 لقاء (تعادل 10 خسر 9).