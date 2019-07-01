كوبا أميركا 2019: الأرجنتين تنتظر صحوة ميسي في "السوبركلاسيكو"

تنتظر الأرجنتين صحوة نجمها وقائدها ليونيل ميسي الثلاثاء (فجر الأربعاء بتوقيت مكّة) عندما يواجه منتخب بلادها غريمه الأزلي البرازيلي المضيف في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في كرة القدم.

وحذرت صحيفة "أوليه" الرياضية نجمها وبرشلونة الإسباني بعنوان بارز على موقعها الإلكتروني بكتابة "هذه هي المباراة التي يجب أن يظهر فيها ميسي".

وتعاني الأرجنتين وميسي الأمرين في النسخة الحالية من الكأس القارية حيث حجزت بطاقتها إلى ربع النهائي بشق النفس بعد خسارة أمام كولومبيا صفر-2 وتعادل مع البارغواي 1-1 وفوز على منتخب قطر الضيف الجديد 2-صفر، قبل أن تستمر المعاناة في ربع النهائي بفوز صعب على فنزويلا 2-صفر والتي قدم خلالها ميسي أداء مخيبا.

حقق ميسي موسما رائعا مع برشلونة حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية بتسجيله 34 هدفا في الليغا التي ظفر بلقبها للمرة العاشرة في مسيرته الاحترافية مع الفريق الكاتالوني.

ورغم أن "البرغوث" تأثر كثيرا بالخروج المذل من الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنكليزي بعد خسارته برباعية نظيفة إيابا في أنفيلد عقب فوز كبير بثلاثية ذهابا، فإن ميسي مرشح بقوة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية، وتتويج بكوبا أميركا سيعزز حظوظه في تحقيق ذلك.

ولكن هذا هو مربط الفرس. ربما لا يزال يعتبر ميسي في الثانية والثلاثين من العمر كأفضل لاعب في العالم من قبل معظم المراقبين - أو حتى الأفضل في التاريخ من قبل البعض -، لكنه يعاني في التألق مع منتخب بلاده خلافا لما يعيشه مع فريقه الكاتالوني.

لا يزال ميسي محطما بظل مواطنه الاسطورة دييغو أرماندو مارادونا، الذي يُعتبر إلهًا في الأرجنتين بعد مساهمته الكبيرة في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم عام 1986.

وتزداد الضغوطات قوة على كتفيه خصوصا وأن منتخب بلاده لم يفز بلقب كبير منذ عام 1993. كان في سن السادسة عندما سجل غابريال باتيستوتا هدفي الفوز على المكسيك 2-صفر في نهائي كوبا أميركا في الاكوادور.

خاض ميسي أربع مباريات نهائية مع الأرجنتين (مونديال 2014 وكوبا أميركا 2007، 2015 و2016) خسرها جميعها.



"شرف لي مواجهته"

سجل ميسي هدفا يتيما في النسخة الحالية في البرازيل ومن ركلة جزاء في مرمى البارغواي في الجولة الثانية من دور المجموعات، دون أي تمريرة حاسمة.

واعترف قائد الأرجنتين بابتعاده عن مستواه عقب الفوز على فنزويلا في ربع النهائي، وقال "لست في أفضل حالاتي. لا ألعب كما كنت آمل، إنها ليست أفضل كوبا أميركا بالنسبة لي".

وعلى الرغم من بعض اللمسات الفنية الرائعة التي يتميز بها، ظهر ميسي بمستوى مخيب يوم الجمعة الماضي أمام فنزويلا، وكان أبطأ بكثير من المعتاد ولم تكن لديه القدرة على إحداث الفارق في أي لحظة من المباراة.

ومع ذلك، دافع عنه مدربه ليونيل سكالوني بشدة، وقال في مؤتمر صحافي "بالنسبة لي، فإن وجوده في الملعب ضروري، وإذا أمكنكم رؤية كل ما يقدمه أيضا خارج الملعب... ميسي، إنه ميسي، الأفضل من الجميع".

لا يخفي البرازيليون أنفسهم إعجابهم بميسي عشية مواجهة الأرجنتين في "سوبركلاسيكو" ساخن الثلاثاء في استاد مينيراو في بيلو هوريزونتي.

وقال قطب دفاع البرازيل وقائد باريس سان جرمان الفرنسي ثياغو سيلفا "بالنسبة لي، ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ، وهو أفضل لاعب رأيته على الإطلاق. مواجهته شرف لي. لكن الآن، هي مباراة البرازيل والأرجنتين، يمكننا إظهار الإعجاب به في وقت لاحق، في مباريات أخرى".

من جهته، اعترف مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي غابريال جيزوس بأن ميسي "الأفضل في العالم"، لكنه يحذر من أنه سيتعين عليه "العرق كثيرا" للتغلب على البرازيل.

عبقري برشلونة يعرف ما الذي يجب عليه عمله. العرق حتى آخر قطرة لمحاولة حجز مكان بجانب مارادونا في سماء الأرجنتينيين.

جم/م م/د ح





