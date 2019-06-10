العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
كوبا أميركا 2019

كوبا أميركا: ماتورانا مستشاراً فنياً لمنتخب فنزويلا

من قبل

أعلن منتخب فنزويلا لكرة القدم الأحد تعيين مدرب كولومبيا السابق فرانشيسكو "باتشو" ماتورانا مستشاراً فنياً قبيل انطلاق بطولة كوبا أميركا المقررة في البرازيل نهاية الأسبوع الحالي.

Reuters

ونشر المنتخب الوطني الفنزويلي بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه "حصل المنتخب على مساعدة قيمة. انضم فرانشيسكو "باتشو" ماتورانا إلى الطاقم الفني للمنتخب الوطني في منصب المستشار الفني".

وتم الإعلان عن التعاقد مع ماتورانا الأحد بعد فوز فنزويلا ودياً على منتخب الولايات المتحدة الاميركية 3-صفر في سينسيناتي، أوهايو تحضيراً للمسابقة القارية. 

ويستهل المنتخب الفنزويلي تحت اشراف مدربه رافايل دودامل مشواره في كوبا أميركا السبت المقبل بمواجهة البيرو في بورتو أليغري. قبل أن يلتقي البرازيل وبوليفيا في منافسات المجموعة الأولى. 

وسبق لماتورانا (70 عاماً) أن أشرف على تدريب منتخب كولومبيا خلال مونديالي 1990 و1994، وفاز بلقب بطولة كوبا اميركا عام 2001 التي استضافتها بلاده، وهو اللقب الوحيد لكولومبيا في هذه المسابقة.

وعلى صعيد الأندية أحرز ماتورانا لقب كوبا ليبرتادوريس مع فريق أتلتيكو ناسيونال دي ميديين الكولومبي عام 1989، قبل أن يبتعد عن الملاعب في الفترة الأخيرة وتتلخص تجربته على مقاعد المدربين منذ عام 2012 بمرور سريع مع فريق أونسي كالداس الكولومبي عام 2017 بدون أن يحقق النجاح معه.
 
 

فنزويلا
السابق تيتي: أرثر بخير ونأمل أن يكون
اقرأ
تيتي: أرثر بخير ونأمل أن يكون جاهزاً لكوبا أميركا
التالي ملخصات واهداف مباريات كوبا أمي
اقرأ
ملخصات واهداف مباريات كوبا أميركا 2019

آخر الأحداث