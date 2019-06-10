كوبا أميركا: ماتورانا مستشاراً فنياً لمنتخب فنزويلا

ونشر المنتخب الوطني الفنزويلي بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه "حصل المنتخب على مساعدة قيمة. انضم فرانشيسكو "باتشو" ماتورانا إلى الطاقم الفني للمنتخب الوطني في منصب المستشار الفني".

وتم الإعلان عن التعاقد مع ماتورانا الأحد بعد فوز فنزويلا ودياً على منتخب الولايات المتحدة الاميركية 3-صفر في سينسيناتي، أوهايو تحضيراً للمسابقة القارية.

ويستهل المنتخب الفنزويلي تحت اشراف مدربه رافايل دودامل مشواره في كوبا أميركا السبت المقبل بمواجهة البيرو في بورتو أليغري. قبل أن يلتقي البرازيل وبوليفيا في منافسات المجموعة الأولى.

وسبق لماتورانا (70 عاماً) أن أشرف على تدريب منتخب كولومبيا خلال مونديالي 1990 و1994، وفاز بلقب بطولة كوبا اميركا عام 2001 التي استضافتها بلاده، وهو اللقب الوحيد لكولومبيا في هذه المسابقة.

وعلى صعيد الأندية أحرز ماتورانا لقب كوبا ليبرتادوريس مع فريق أتلتيكو ناسيونال دي ميديين الكولومبي عام 1989، قبل أن يبتعد عن الملاعب في الفترة الأخيرة وتتلخص تجربته على مقاعد المدربين منذ عام 2012 بمرور سريع مع فريق أونسي كالداس الكولومبي عام 2017 بدون أن يحقق النجاح معه.



