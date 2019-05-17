كوبا أميركا قائمة البرازيل: تيتي يختار تياغو سيلفا ونيمار ويستبعد مورا

اختار مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي الجمعة قائد باريس سان جرمان بطل فرنسا المدافع تياغو سيلفا، رغم خضوعه لعملية جراحية، ضمن التشكيلة التي ستخوض بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده من 14 حزيران/يونيو الى 7 تموز/يوليو.

وخضع سيلفا (35 عاما) لعملية جراحية في ركبته بالمنظار لمعالجة "ضرر في الغضروف" قبل اسبوعين، لكن المشرف على اللياقة البدنية للاعبي المنتخب فابيو مهسرجيان أكد ان القائد السابق سيكون "في حالة جيدة" بحلول 28 أيار/مايو الحالي.

وتضمنت التشكيلة أيضا اسم النجم نيمار، مهاجم سان جرمان، والعائد من اصابة في مشط القدم أبعدته نحو شهرين عن الملاعب.

لكن تيتي استبعد لوكاس مورا بطل بلوغ توتنهام الإنكليزي المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا بتسجيله ثلاثية أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب نصف النهائي (3-2) بعد تخلفه على أرضه صفر-1 ذهابا، وكذلك لاعب ريال مدريد الإسباني الشاب فينيسيوس جونيور.

خطأ نيمار ومسؤولية فرناندينيو

وفي مؤتمر صحافي، اعتبر تيتي، ردا على سؤال، أن نيمار ارتكب خطأ عندما اشتبك مع أحد مشجعي رين في نهائي مسابقة كأس فرنسا، واوقف ثلاث مباريات.

وأضاف "لقد ارتكب خطأ، وأريد أن أتحدث اليه وجها لوجه" في هذا الخصوص.

وعن اختياره لفرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي الذي يعتبر السبب في خسارة البرازيل أمام بلجيكا 1-2 في ربع نهائي مونديال 2018 في روسيا، قال "أنه خيار صعب للغاية، فرناندينيو يعرف مسؤولياته"، معتبرا "إنها أصعب تشكيلة يتعين عليها وضعها".

وتضمنت اللائحة الرسمية من 23 لاعبا اسم جناح ايفرتون الإنكليزي ريتشارليسون الذي قدم موسما رائعا مع فريقه.

وتواجه البرازيل الفائزة باللقب ثماني مرات في الدور الأول من منافسات المجموعة الأولى كلا من بوليفيا وفنزويلا والبيرو.

وهنا التشكيلة:

للمرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي) وكاسيو (كورنثيانز)

للدفاع: داني ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي) وإيدر ميليتاو (بورتو البرتغالي)

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي) أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني) وألان (نابولي الإيطالي)

للهجوم: لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، نيمار (باريس سان جرمان) إيفرتون (غريميو)، دافيد نيريش (أياكس الهولندي) ريتشارليسون (إيفرتون)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنكليزي) وغابريال جيزوس (مانشستر سيتي)