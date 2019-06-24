كوبا أميركا جديدة تبدأ من الآن عند ميسي والأرجنتين



وبعد بداية صعبة جداً لوصيف النسختين الأخيرتين بخسارته أمام كولومبيا صفر-2 ثم تعادله مع الباراغواي 1-1 بفضل ركلة جزاء من ميسي بالذات، نجح المنتخب الأرجنتيني في حجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي كثاني المجموعة الثانية.

ورغم إنهائه دور المجموعات بفارق 5 نقاط عن كولومبيا الأولى، أزال ميسي حملاً كبيراً عن كتفيه وتجنب إحراجاً جديداً كان سيجعله في قلب العاصفة وسيعجل على الأرجح من قرار اعتزاله اللعب مع المنتخب، لاسيما بعد خيبة مونديال روسيا 2018 حين عانى الأمرين للتأهل إلى ثمن النهائي ثم خرج على يد فرنسا (3-4).

وكان التأهل الى ربع نهائي البطولة القارية التي يغيب لقبها عن الأرجنتين منذ 1993، أفضل هدية لميسي في عيد ميلاده الثاني والثلاثين الذي يحتفل به الإثنين، وهو يأمل أن لا تنتهي الأمور هنا بل أن يذهب مع رفاقه حتى النهاية والفوز باللقب الذي أفلت من نجم برشلونة الإسباني ثلاث مرات بعد أن سقط في النهائي أعوام 2007 و2015 و2016.

وبعد أن تنفس الصعداء، رأى أفضل لاعب في العالم خمس مرات أن "بطولة كوبا أخرى تبدأ الآن، هذا الانتصار (على قطر بطلة آسيا) سيجعلنا أقوى من أجل التمكن من مواصلة تحسننا".

وتابع من بورتو أليغري حيث أقيمت مباراة الأحد "الأهم كان أن نفوز. سيعطينا هذا الأمر دفعاً كبيراً لما ينتظرنا لاحقاً. من الصعب أن تلعب مع ضرورة أن تحقق الفوز ومع الخوف من الاقصاء، لكن قمنا بما يجب القيام به".

وما ينتظر الأرجنتين وميسي لاحقاً ليس سهلاً على الإطلاق، إذ يتواجه رجال المدرب ليونيل سكالوني في ربع النهائي مع فنزويلا التي أنهت منافسات المجموعة الأولى دون هزيمة، حيث أجبرت البيرو والبرازيل المضيفة على التعادل السلبي قبل أن تفوز في الجولة الأخيرة على بوليفيا 3-1.

- تجدد الموعد مع فنزويلا -

ويدرك ميسي ورفاقه صعوبة المهمة، فهم اختبروا اللعب ضد فنزويلا في تحضيراتهم لكوبا أميركا حين خسروا أمامها 1-3 في لقاء ودي أقيم على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد أواخر اذار/مارس الماضي.

وأقر مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو الذي عاد الأحد إلى التشكيلة الأساسية وسجل الهدف الثاني لبلاده في مرمى قطر، بصعوبة المهمة في ربع النهائي، معتبراً فنزويلا "خصماً صعباً، يتقن الهجمات المرتدة".

وكان نهائي كوبا أميركا الأخير صعباً جداً على ميسي من الناحية النفسية، فأعلن اعتزاله دولياً قبل أن يعود عنه، وقال عن تلك المرحلة التي واجه فيها المنتخب انتقادات حادة: "هاجمنا الناس من كل حدب وصوب".

ويدرك ميسي أنّ الوقت بدأ يداهمه، وقال لشبكة "فوكس" الأميركية قبيل انطلاق البطولة الحالية "أريد إنهاء مسيرتي بإحراز أمر ما مع المنتخب الوطني".