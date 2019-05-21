كوبا أميركا - استدعاء فالنسيا إلى صفوف الإكوادور

ولقيت خطوة المدرب انتقادات واسعة محلياً لا سيما بأن فالنسيا (33 عاماً) لم يخض سوى 10 مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز وتعرض لإصابات متكررة هذا الموسم.

ودافع غوميز عن قراره بقوله "ثمة لاعبون لم يخوضوا الكثير من المباريات لكنهم لاعبون مهمون عندما يدافعون عن ألوان المنتخب الوطني".

وأضاف "لن أتخلى عن فالنسيا إلى أن يقول لي بأنه سيعتزل".

وفالنسيا هو قائد منتخب الإكوادور وخاض 94 مباراة وسجل 11 هدفاً.

وعلى الرغم من كونه شغل مركز الظهير الأيمن في صفوف مانشستر يونايتد في الأعوام الأخيرة، لكن غوميز يعهد إليه مركز الجناح الأيمن.

وأوقعت قرعة كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل من 14 حزيران/يونيو إلى 7 تموز/يوليو المقبلين، الإكوادور في المجموعة الثالثة إلى جانب تشيلي حاملة اللقب والأوروغواي البطلة 15 مرة واليابان ضيفة البطولة.

يذكر أن الإكوادور هي إحدى دولتين إلى جانب فنزويلا لم يسبق لهما أن أحرزتا اللقب القاري. أما أفضل نتيجة حققتها في النهائيات فكانت حلولها رابعة عامي 1959 و1993 عندما استضافت البطولة.