قطر مستعدة لغمار التنافس مع عمالقة أميركا الجنوبية

ستكون مشاركة منتخب قطر في كوبا أميركا 2019 ومن ثم دعوته للمشاركة في نسخة 2020 بالأرجنتين، محاولتان للتباري على أعلى المستويات، تحضيراً فنياً ونفسياً لأفضل نتائج ممكنة في كأس العالم الذي ستستضيفه البلاد شتاء 2022.

مدرب العنابي فيليكس سانشيز يشير إلى أهمية التواجد في كوبا أميركا ضمن مقابلة له منشورة على موقع فيفا حين يقول "أرى أن هذه المباريات ستشكّل محطة مهمة لي وللاعبين، ستجعلنا نعرف أين نحن حالياً، وعلى ماذا يجب أن نعمل في الفترة المقبلة".

مواجهة أسلوب الكرة اللاتينية، وعيش أجواء بطولة كبيرة، بكل ما تتضمنه من تفاصيل داخل وخارج الملعب، هي المكاسب المتوقعة لأبطال آسيا؛ يؤكد سانشيز "يهمني أن نظهر بشكل لائق ومشرف يؤكد تطور المنتخب القطري، ولكن هذا لا يعني أننا لا نفكر في كسب النقاط والتأهل، ففي حال تمكنا من ذلك سيكون أمراً رائعاً بكل تأكيد".

نهج الاستعداد القوي، أصبح أسلوب قطر قبل البطولات، فأحد أسباب تطور عناصر المجموعة ودخولهم في كأس آسيا بأفضل جاهزيّة ممكنة هو التحضير ضد منتخبات قوية مثل اللقاء ضد آيسلندا وسويسرا والإكوادور.

الاستعداد في البرازيل

بعثة منتخب قطر وصلت إلى ريو دي جانيرو على دفعتين، وقد اكتمل العدد في 30-5-2019، فكانت المرحلة الاستعدادية الأخيرة قبل لقاء البرازيل الودي.

صحيح أن قطر خسرت أمام البرازيل بثنائية نظيفة فجر الخميس، إلا أن الأداء الفائدة كانت "عظيمة" بحسب ما قال سانشيز "استطعنا مجاراة البرازيل في بعض من أوقات الشوط الأول، وكان أداء منتخبنا جيداً في الثاني وخرجنا بفوائد عظيمة".

وأكد المدرب الذي سيقود أحلام المنتخب في المونديال المنتظر 2022، أن لاعبيه اكتسبوا خبرة كبيرة من اللقاء، "ما سيمنحهم دفعة معنوية في كوبا أميركا، حيث سنلعب في مجموعة صعبة للغاية".

وأوقعت القرعة منتخب قطر في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين، كولومبيا، الباراغواي.

وبحسب ما جاء في جريدة العرب القطرية، يخوض العنابي مباراة ودية الأحد 9-8-2019 ضد نادي مودريرا - أحد فرق مدينة ريودي جانيرو- من ثلاثة أشواط بمعدل نصف ساعة لكل شوط، وقرر الجهاز الفني إغلاق هذه المباراة أمام الجمهور والإعلام، باعتبارها التجربة الأخيرة التي سيطمئن من خلالها على استيعاب اللاعبين للمطلوب منهم في البطولة.

وفيما يتعلق بالإصابات يحاول الجهاز الطبي تجهيز قلب الدفاع المتميز بسام الراوي الذي غاب عن ودية البرازيل بسبب الإصابة، وأكد الاتحاد القطري أن مسألة إجراء تعديل على قائمة اللاعبين "ممكنة في حال تعرض أحد العناصر للإصابة، من خلال التقدم بطلب رسمي للجنة المنظمة موثقّاً بتقرير طبي قبيل المباراة الرسمية الأولى .

