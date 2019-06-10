سانشيز..من شباب برشلونة إلى قمة آسيا مع منتخب قطر

يعتبر الإسباني فيليكس سانشيز المدرب الأنجح في تاريخ كرة القدم القطرية، فهو أحد أبرز عوامل النجاح الذي يعيشه الجيل الحالي للمنتخب القطري الذي توّج بطلاً لآسيا للمرة الأولى في تاريخه عندما عاد باللقب القاري من الإمارات بداية العام 2019.

بين برشلونة وأكاديمية أسباير

بدأ فيليكس سانشيز المولود عام 1975 مسيرته التدريبية في سن الـ 21 عاماً وتحديداً عام 1996 حين استلم مهمة الإشراف على أحد فرق الشباب في نادي برشلونة الإسباني.

استمر سانشيز مدرباً لشباب برشلونة لمدة 10 أعوام حتى سنة 2006، ثم تعاقدت معه أكديمية أسباير للتفوق الرياضي في قطر للإشراف على تكوين اللاعبين، عامان بعد تأسيس الأكاديمية الشهيرة عالمياً.

منذ بداياته مع أكاديمية أسباير بدأ سانشيز رفقة نخبة من أبرز مدربي الشباب في العالم بنقل خبراتهم وأفكارهم لأشبال الأكديمية الطامحة لبناء منتخبات قوية قادرة على المنافسة إقليمياً وقارياً ودولياً.

في عام 2013 مُنح سانشيز ثقة الاتحاد القطري وأكاديمية أسباير للإشراف على منتخب تحت 19 من أجل قيادته في بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 والتي استضافتها ميانمار عام 2014.

كان سانشيز أهلاً للثقة واستطاع تتويج سنوات طويلة من العمل داخل أكاديمية أسباير خلال بطولة ميانمار، حيث استطاع أشبال العنابي التتويج بالبطولة بجدارة ومن دون خسارة.

تدرّج المدرب الإسباني بين الفئات العمرية للمنتخبات القطرية فأشرف على منتخبات تحت 19 و20 و 21 و 23 عاماً وصولاً إلى المنتخب الأول الذي استنجد بخدمات سانشيز إثر رحيل المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي عن صفوف العنابي.

صناعة التاريخ في كأس آسيا

يوم 3 تموز/يوليو 2017 بات سانشيز المدرب الأول للمنتخب القطري لتبدأ معه مرحلة جديدة مليئة بالإثارة والنجاحات التي لم تشهدها كرة القدم القطرية سابقاً.

لم يجد سانشيز صعوبة في اختيار نواة المنتخب القطري، فقد اختار الاعتماد على الشباب الذين عمل معهم في منتخبات الشباب التي أشرف عليها سابقاً كأكرم عفيف والمعز علي وغيرهما.

استطاع سانشيز أن يمرّر أفكاره وأسلوبه إلى اللاعبين ومنح منتخب العنابي هوية واضحة، إذ باتت التمريرات القصيرة والاستحواذ من أهم الأساليب التي تميز المنتخب القطري مع مرونة تكتيكية تتغير بتغيّر المنافس.

هذا التسلسل والتدرّج الذي عاشه سانشيز مع المنتخب القطري بداية بالشباب وصولاً إلى المنتخب الأول هيأ له الأرضية المناسبة للعمل بانسيابية، فوصلت الأفكار واستوعب اللاعبون الأسلوب بسهولة، فكانت النتيجة نجاحاً غير مسبوق انتظرته الكرة القطرية طويلاً.

زرع سانشيز الإيمان بالقدرات والثقة بالإمكانات لدى لاعبي المنتخب القطري، اضافة إلى أسلوب عصري وفعّال مكنه من تجاوز صعوبات كبيرة في بطولة كأس آسيا حتى بلغ النهائي الذي واجه خلاله اليابان أعرق منتخبات القارة.

في نهائي آسيا الكبير لم يكتف العنابي الشاب باللعب بثقة عالية أمام أكثر المنتخبات تتويجاً في تاريخ البطولة، بل اكتسح الساموراي نتيجة وأداء وأحرز اللقب الأغلى في تاريخه، بقيادة سانشيز القادم من برشلونة ليصنع منتخباً تاريخياً يستعد لاختبار قدراته في مسرح قاري عريق وقوي ككوبا أميركا.