خاميس ينضم لتشكيلة كولومبيا رغم شكوك حول جاهزيته

وخاض لاعب بايرن ميونيخ 90 دقيقة كاملة ثلاث مرات فقط في الـ"بوندسليغا" هذا الموسم وغاب أربع مرات في آخر خمس مباريات لفريقه بسبب عدة مشاكل بدنية.

وعانى من إصابة في ربلة الساق في كأس العالم في روسيا العام الماضي عندما خرجت كولومبيا من دور الـ 16.

وقال كارلوس كيروش مدرب كولومبيا: "يوجد مدرب خاص بخاميس وأمامنا 15 يوماً للتحضير للمباراة الأولى ضد الأرجنتين وسأكون سعيداً بخوض خاميس الكثير من المباريات".

وشملت التشكيلة التي تضم 23 لاعباً خوان كوادرادو جناح يوفنتوس والمهاجم دوفان زاباتا أحد هدافي الدوري الايطالي هذا الموسم والذي ساعد أتلانتا في التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وكانت المفاجأة ضم المدافع جون لوكومي (20 عاماً) الذي ساعد جينك في الفوز بلقب الدوري البلجيكي هذا الموسم.

وستلتقي كولومبيا مع الأرجنتين وباراغواي وضيفة البطولة قطر في دور المجموعات في أولى المباريات الرسمية تحت قيادة كيروش الذي تولّى المهمة خلفاً لخوسيه بيكرمان.