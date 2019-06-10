جيل ذهبي يبحث عن مكافأة كولومبيا بالشكل الأمثل

وتدخل كولومبيا إلى كوبا أميركا 2019 المقررة في البرازيل وكلها أمل في الاستفادة من خبرات نجوم من قيمة راداميل فالكاو (33 عاماً) وكريستيان زاباتا (32 عاماً) واستثمار تفجر مواهب مثل ييري مينا ودوفان زاباتا.

وستبداً كوبا أميركا في الرابع عشر من شهر حزيران/يونيو الحالي حتى السابع من تموز/يوليو على الأراضي البرازيلية، إذ لم يسبق لمنتخب كولومبيا أنّ فاز باللقب سوى مرة واحدة كانت 2001 حين أقيمت المسابقة على أرضها.

مجموعة قوية



وضعت القرعة منتخب كولومبيا في مجموعة قوية إلى حدٍّ ما، إذ جاءت رفقة الأرجنتين والباراغواي وقطر في المجموعة الثانية.

ومع أنّ الترشيحات تصب في صالح كولومبيا لاحتلال الوصافة على الأقل خلف الأرجنتين، لكن المفاجآت تبقى واردة سواء من الباراغواي التي غالباً ما تكون رقماً صعباً في البطولة، أو قطر بطلة آسيا التي قدمت أداءً مقبولاً أمام البرازيل في مباراة ودية جرت منذ أيام.

ولن يكون تصدر كولومبيا للمجموعة إن حدث بمثابة صدمة خاصة وأنّها احتلت المركز الثالث في النسخة الماضية وتملك مجموعة من النجوم القادرين على إزعاج الأرجنتين القادمة بعناصر تحتاج للمزيد من الوقت لتفرض زعامتها على القارة.

أسماء تحت الضوء

مينا اكتشاف مونديال روسيا



برز ييري مينا بشكل ملفت مع منتخب كولومبيا خلال كأس العالم الأخيرة التي جرت في روسيا الأمر الذي دفع عشاق برشلونة للتفاؤل بصفقتهم التي تمّت قبل المونديال إلا أنّ مينا سرعان ما غيّر الوجهة إلى إيفرتون الإنكليزي في الصيف الفائت.

ويمتاز مينا بتفوقه في الكرات الهوائية في الحالتين الهجومية والدفاعية إضافة لتمركزه الجيد وحسن توقيته في استخلاص الكرات، خاصة وأنّه يبلغ 24 عاماً فقط.

خاميس قائدٌ عزل نفسه



تلقى خاميس رودريغيز أبرز نجوم منتخب كولومبيا وقائد الفريق الأول عند غياب فالكاو، تلقى خبر عدم نية بايرن ميونيخ شراء عقده من ريال مدريد وهو يستعد لكوبا أميركا، ليجيب بكلمات مختصرة: "أنا مركّز الآن مع المنتخب".

ويعلم خاميس الذي لعب 67 مباراة مع بايرن ميونيخ سجّل خلالها 15 هدفاً وصنع 20 وفاز بخمس بطولات أنّ الجميع في كولومبيا يعوّل على ما يملكه صاحب الـ27 عاماً من إمكانيات، وذلك بعد تراجع أداء فالكاو والتسليم بأنّه لن يكون خياراً أولاً لدى كيروش.

زاباتا يجد نفسه



سنوات من التخبط مرّ بها دوفان زاباتا قبل أن يجد نفسه مع أتالانتا الذي قاده إلى تأهل للذكرى لدوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الثالث في الدوري الإيطالي.

وسجّل زاباتا 23 هدفاً هذا الموسم ليحتل وصافة هدافي الدوري الإيطالي متفوقاً على أسماء بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليعود اسمه لينطرح مجدداً بين أفضل الهدافين في الدوري الإيطالي رغم وصوله إلى سن الـ28 عاماً.