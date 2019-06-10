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دوري أبطال أوروبا
كوبا أميركا 2019

جدول ومواعيد مباريات كوبا أميركا 2019 والقنوات الناقلة

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تعرف على جدول ومواعيد مباريات كوبا أميركا 2019 والقنوات الناقلة.

Rueters

جدول مباريات كوبا أميركا والقنوات الناقلة لجميع المباريات مع تحديث يومي ومستمر.

 

 

جدول مواعيد مباريات كوبا أميركا 2019 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات كوبا أميركا 2019 والقنوات الناقلة

المجموعة الأولى A
البرازيل، بوليفيا، فنزويلا، بيرو

المباراة

التاريخ والتوقيت

القناة

البرازيل x بوليفيا

15 يونيو | 3.30 ص

Max 3

فنزويلا x بيرو

15 يونيو | 10.00 م

Max 3

بوليفيا x بيرو

19 يونيو | 0.30 ص

Max 3

البرازيل x فنزويلا

19 يونيو | 3.30 ص

Max 3

بيرو x البرازيل

22 يونيو | 10.00 م

Max 3

بوليفيا x فنزويلا

22 يونيو | 10.00 م

Max 4

المجموعة الثانية B
الأرجنتين، كولومبيا، بارغواي، قطر

الأرجنتين x كولومبيا

16 يونيو | 1.00 ص

Max 3

بارغواي x قطر

16 يونيو | 1.00 ص

Max 3

كولومبيا x قطر

20 يونيو | 0.30 ص

Max 3

الأرجنتين x باراغواي

20 يونيو | 3.30 ص

Max 3

قطر x الأرجنتين

23 يونيو | 10:00 م

Max 3

كولومبيا x بارغواي

23 يونيو | 10:00 م

Max 4

المجموعة الثالثة C
أوروغواي، الإكوادور، اليابان، تشيلي

أوروغواي x الإكوادور

17 يونيو | 1.00 ص

Max 3

اليابان x تشيلي

18 يونيو | 2.00 ص

Max 3

أوروغواي x اليابان

21 يونيو | 2.00 ص

Max 3

الإكوادور x تشيلي

22 يونيو | 2.00 ص

Max 3

تشيلي x أوروغواي

25 يونيو | 2.00 ص

Max 3

الإكوادور x اليابان

25 يونيو | 2.00 ص

Max 4

الدور الربع النهائي

 (1st A x 3rd (B/C 

28 يونيو | 3.30 ص

 

2nd A x 2nd B

28 يونيو | 10.00 م

 

1st B x 2nd C

29 يونيو | 2.00 ص

 

(1st C x 3rd (A/B

29 يونيو | 10.00 م

 

 الدور النصف النهائي

 

 

 

 

 

 

مباراة المركز الثالث

 

 

 

المباراة النهائية

 

 

 

 

زاهر الحلو كوبا أميركا 2019
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