تيتي لا ينام قبل مواجهة الأرجنتين

وقال تيتي "لا يسعني الانتظار، لدي الكثير من التوقعات لدرجة أنني لا أستطيع النوم. ستكون مباراة كبيرة، عرض جميل".

تابع المدرب البالغ 58 عاما عشية "سوبركلاسيكو" أميركا الجنوبية على ملعب مينيراو "أمس (الأحد) استيقظت الساعة الثالثة والربع وكنت أفكر. عادة أدوّن الملاحظات... وبما ان زوجتي كانت هناك، فقد نمت قليلا".

أحد الأسباب التي قد تحرم تيتي من النوم: ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني الحالم بإحراز لقب قاري أول مع "ألبي سيليسيتي" برغم انجازاته الخارقة مع فريقه برشلونة الإسباني.

شرح تيتي الذي يشرف على البرازيل منذ 2016 عن أفضل لاعب في العالم خمس مرات "يمكنه صناعة الفارق في أية لحظة.. لا يمكننا إيقاف ميسي. يمكننا تضييق مجال حركته لكن ليس إيقافه"، مضيفا أن "الأرجنتين تحسنت على المستوى الجماعي".

تيتي لا ينام كثيرا لكن ليس لديه كوابيس حول اللعب مجددا في ملعب مينيراو، حيث منيت البرازيل بأقسى هزيمة في تاريخها في نصف نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا 1-7.

تحت إشرافه فازت البرازيل على هذا الملعب على الأرجنتين تحديدا 3-صفر في تصفيات مونديال 2018.

ختم تيتي "يعمل هذا الأمر في الاتجاهين. الفوز لا يمنحنا أفضلية والخسارة 1-7 لا تلحق بنا الضرر. ستكون مباراة مختلفة، مباراة كبيرة. الخصومة كبيرة لكننا لا نتخاصم سوى مع الذين نقدّرهم".