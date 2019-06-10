تيتي: أرثر بخير ونأمل أن يكون جاهزاً لكوبا أميركا

وخرج لاعب برشلونة مصاباً في الدقيقة 32 بعد تدخل عنيف من قبل لاعب هندوراس روميل كويتو والذي طرد على إثره في المواجهة الودية بين المنتخبين أمس الأحد (7-0 للبرازيل).

وقال مدرب البرازيل تيتي للصحفيين بعد اللقاء: "أرثر بخير، لقد تحدثت إليه. أخبرني أن الأمر مجرد ضربة. ورأيت من خلال وجهه أنه بخير".

وأكد مدرب السيليساو أنه لا يريد أن يلعب دور الطبيب ولكن متفائل بشان تجهيز اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً للبطولة القارية.

وتبدأ البرازيل حملتها في كوبا أميركا ضد بوليفيا يوم الجمعة "فجر السبت بتوقيت مكة المكرمة" بدون نجم المنتخب ونادي باريس سان جيرمان نيمار الذي تعرض لإصابة في مباراة قطر الودية قبل أيام.

ثم يواجه منتخب المدرب تيتي، فنزويلا وبيرو في سعيه لتحقيق أول انتصار قاري منذ عام 2007.

