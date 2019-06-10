العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
كوبا أميركا 2019

تيتي: أرثر بخير ونأمل أن يكون جاهزاً لكوبا أميركا

من قبل

رغم علامات الألم على محياه، إلا أن إصابة لاعب خط وسط المنتخب البرازيلي أرثر لا تبدو مقلقة بحسب مدربه تيتي، وذلك قبل أيام من انطلاق كوبا أميركا 2019 على أرض السامبا.

Reuters

وخرج لاعب برشلونة مصاباً في الدقيقة 32 بعد  تدخل عنيف من قبل لاعب هندوراس روميل كويتو والذي طرد  على إثره في المواجهة الودية بين المنتخبين أمس الأحد (7-0 للبرازيل).

وقال مدرب البرازيل تيتي للصحفيين بعد اللقاء: "أرثر بخير، لقد تحدثت إليه. أخبرني أن الأمر مجرد ضربة. ورأيت من خلال وجهه أنه بخير".

وأكد مدرب السيليساو أنه لا يريد أن يلعب دور الطبيب ولكن متفائل بشان تجهيز اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً للبطولة القارية.

وتبدأ البرازيل حملتها في كوبا أميركا ضد بوليفيا يوم الجمعة "فجر السبت بتوقيت مكة المكرمة" بدون نجم المنتخب ونادي باريس سان جيرمان نيمار الذي تعرض لإصابة في مباراة قطر الودية قبل أيام.

ثم يواجه منتخب المدرب تيتي، فنزويلا وبيرو في سعيه لتحقيق أول انتصار قاري منذ عام 2007.
 

السابق قطر مستعدة لغمار التنافس مع عم
اقرأ
قطر مستعدة لغمار التنافس مع عمالقة أميركا الجنوبية
التالي

آخر الأحداث