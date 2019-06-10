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دوري أبطال أوروبا
كوبا أميركا 2019

تعرف على تاريخ مباريات منتخب قطر أمام منتخبات أميركا الجنوبية؟

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خاض المنتخب القطري 9 مباريات مع المنتخبات القادمة من أميركا الجنوبية، فكيف كانت نتائج "الأدعم" في هذه المباريات؟

AFP

يستعد المنتخب القطري لخوض غمار كوبا أميركا – البرازيل 2019 لأول مرة في تاريخه والأول لمنتخب عربي سيكون في مجموعة قوية ضمت الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي. 

تاريخياً، واجه المنتخب القطري 5 منتخبات من أميركا الجنوبية ودياً (الأرجنتين والبرازيل والاكوادور وبيرو وبارغاواي) عرف خلالها الفوز في مباراتين والتعادل في مناسبتين وتعرض للهزيمة في 5 مواجهات. 

سجل المنتخب القطري خلال هذه المباريات 9 أهداف فيما استقبلت حصونه 17 هدفاً. 

كان الفوز الأكبر في تاريخ منتخب قطر على أحد منتخبات أميركا الجنوبية عند الإطاحة بالاكوادور 4-3 في مباراة دولية ودية دارت يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في الدوحة. 

وتعرض "الأدعم" في مناسبتين للهزيمة بثلاثية نظيفة، اذ كانت الأولى ودياً أمام باراغواي في عام 1986 والثانية أمام "التانغو" الأرجنتيني في مواجهة ودية في عام 2005 بالعاصمة القطرية الدوحة. 

في ما يلي تاريخ مواجهات المنتخب القطري أمام منتخبات أميركا الجنوبية:   

نتائج منتخب قطر أمام منتخبات أميركا الجنوبية 
منتخبات أميركا الجنوبية                                                   منتخب قطر              
                                                               عدد المباريات فوز تعادل هزيمة
الأرجنتين   1 - - 1
البرازيل 1 - - 1
أوروغواي 0 - - -
الاكوادور 3 1 1 1
التشيلي 0 - - -
كولومبيا 0 - - -
بوليفيا 0 - - -
بيرو 1 - - 1
باراغواي 3 1 1 1
فينزويلا 0 - - -

 

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