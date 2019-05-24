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دوري أبطال أوروبا
كوبا أميركا 2019

تشكيلة شابة لليابان في كوبا أميركا 2019

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أعلنت اليابان عن تشكيلة شابة لخوض منافسات كوبا أميركا الشهر المقبل في البرازيل واستدعى المدرب هاجيمي مورياسو اليوم الجمعة ستة لاعبين فقط سبق لهم خوض مباريات دولية من إجمالي 23 لاعباً.

Reuters


ويشير قرار مورياسو باختيار هذه التشكيلة الشابة إلى رغبة اليابان في تحقيق الميدالية الذهبية حين تستضيف أولمبياد طوكيو 2020.  

ويُسمح في منافسات كرة القدم الأولمبية باختيار ثلاثة لاعبين فقط تزيد أعمارهم على 23 عاماً.  

وضمت التشكيلة المتجهة إلى البرازيل شينجي أوكازاكي مهاجم ليستر سيتي، الذي سجل 50 هدفاً في 116 مباراة دولية، والحارس إيجي كاواشيما ولاعب الوسط غاكو شيباساكي ممن تزيد أعمارهم على 23 عاماً.

 كما اختير لاعب الوسط الصاعد شويا ناكاجيما، الذي تألق منذ صار من الأعمدة الرئيسية في فترة مورياسو، لمنح صلابة أكبر للتشكيلة.

 وانضم أيضا تاكيفوسا كوبو (17 عاماً) نجم الدوري الياباني الذي لفت أنظار الجماهير مع المتصدر طوكيو هذا الموسم.  

وتشارك اليابان وقطر في البطولة من خارج أميركا الجنوبية ببطاقتي دعوة، وأوقعت القرعة اليابان في مواجهة أوروغواي والإكوادور وتشيلي في المجموعة الثالثة.  
         
         

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